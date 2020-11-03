شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تعلن عن حدث "One More Thing" يوم 10 نوفمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة أبل رسميًا عن حدثها المقبل في 10 نوفمبر، ومن المقرر أن تكشف عن أول أجهزة Mac التي تعمل بأول معالج لها، ويبدأ البث المباشر للحدث، الذي يُطلق عليه اسم "One More Thing" في الساعة 1 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يسلط الضوء على انتقال الشركة من رقائق Intel إلى Apple Silicon.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، هذه هي المرة الأولى في تاريخ Mac البالغ 36 عامًا التي سيتم فيها تشغيل الخط بواسطة معالج من تصميم أبل، والذي يقال إنه يوفر مساحة تخزين أكبر وعرض نطاق ترددي أعلى ويستهلك طاقة أقل.

كما أنه من المتوقع أن تبدأ Apple في شحن أول أجهزة ARM Macs قبل نهاية العام، حيث تفتخر جميع الأجهزة بالنظام الجديد في غضون عامين.

وأعلن عملاق التكنولوجيا عن شريحة ARM لأول مرة في مؤتمر المطورين العالمي لشهر يونيو (WWDC)، واصفا إياه بأنه تغيير تاريخي لمجموعة أجهزة Mac التي تعد بأداء أفضل، ولكن باستهلاك أقل للطاقة مع الشريحة الجديدة المصنوعة داخليًا.

كما سيشمل المعالج الجديد مجموعة من القدرات مثل دعم عرض HDR، والمزيد من التخزين، وعرض النطاق الترددي العالي.

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ستشهد تطبيقات Pro أيضًا تحديثًا لدعم Apple Silicon في macOS Big Sur، حيث قال كريج فيديريجي، نائب الرئيس الأول لهندسة البرمجيات في شركة أبل في يونيو: "يمكن للغالبية العظمى من المطورين إعادة تشغيل تطبيقاتهم في غضون أيام".

ولطالما طورت Apple معالجاتها الخاصة لأجهزة iPhone و iPad ، ولكن هذه ستكون المرة الأولى التي تقوم فيها بذلك لأجهزة Mac و Macbook الخاصة بها.

إذا انتهى الأمر بذلك، فستعتمد معالجات Mac الجديدة على نفس التقنية المستخدمة في أجهزتها المحمولة الرائدة، وسيكون حدث 10 نوفمبر هو الإطلاق الثالث للخدمات والمنتجات التي عقدتها أبل في الأشهر الثلاثة الماضية، ففي الشهر الماضى كشفت الشركة عن تشكيلة iPhone 12 المرتقبة والتي تضمنت أيضًا أول هاتف ذكي مدعوم بتقنية 5G.

ويشتمل الهاتف أيضًا على درع خزفي تقول الشركة إنه أقوى من أي زجاج أي هاتف ذكي، وإلى جانب iPhone 12، أعلنت شركة أبل عن ثلاثة هواتف ذكية أخرى بما في ذلك iPhone 12 Pro و iPhone Pro Max و iPhone mini الجديد كليًا بسعر 699 دولارًا.