شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يضع قائمة وسائل إعلام محددة كمصادر رسمية لنتائج الانتخابات الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد موقع التواصل الاجتماعي الأمريكي "تويتر" عددا من وسائل الإعلام الأمريكية باعتبارها مصادر رسمية لنتائج الانتخابات الأمريكية التي ستجري اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر، مؤكدا أن وسائل الإعلام التي يعتبرها مصادر رسمية لنتائج الانتخابات هي شبكات "ايه.بي.سي" و"سي.بي.إس نيوز" و"سي.إن.إن" و"فوكس نيوز" و"إن.بي.سي" التلفزيونية، إلى جانب وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء وموقع " Desk HQ " وهو تجمع يضم صحفيين ومحللين من العديد من وسائل الإعلام الأمريكية لمتابعة وتحليل أخبار الانتخابات.

كما أعلن موقع "تويتر" أنه سيضع علامة تحذير على أى تغريدة مضللة ينشرها مرشح أو حملة تعلن الفوز بالانتخابات الأمريكية قبل النتائج الرسمية، مؤكدا أن الهدف من هذا الأمر، مكافحة الادعاءات الكاذبة بالنصر وغيرها من المعلومات الخاطئة التي قد تنتشر قبل الإعلان عن النتائج الرسمية، وفقا لما نشرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وأكد الموقع أنه إذا حاول شخص ما إعادة تغريد مثل هذا المنشور المضلل، فسيتم تشجيعه على الاطلاع على معلومات حول النتائج الرسمية، لكنهم سيبقون قادرين على اقتباس تغريدة إذا رغبوا في ذلك، وسيظل المنشور مرئيا لمتابعيهم عندما يفعلون ذلك.

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وقال الموقع إنه لا يزال بإمكانه حذف بعض المنشورات، لكنه أشار إلى أن مثل هذا الإجراء سيكون نادرا، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وقالت الشركة في سلسلة من المنشورات: "إذا رأينا محتوى يحرض على التدخل في الانتخابات، أو يشجع على أعمال عنف أو أضرار جسدية أخرى، فقد نتخذ تدابير إضافية، مثل إضافة تحذير أو المطالبة بإزالة التغريدات".

يذكر أن موقع "تويتر" وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي الكبرى تواجه ضغوطا قوية للحد من استخدامها في الترويج لأخبار أو معلومات غير صحيحة تتعلق بالانتخابات الأمريكية في إطار محاولات أطراف عديدة للتأثير على هذه الانتخابات بطرق غير قانونية.