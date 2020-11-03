شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب يطرح ميزة جديدة تسهل حذف الملفات والصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستحوذ ملفات GIF والصور العشوائية ومقاطع الفيديو التى يرسلها أصدقاؤك عبر واتس آب على مساحة تخزين جهازك دون أن تلاحظ ذلك، وقد يكون الاضطرار إلى الوصول إليها لحذفها أمرًا مزعجًا، لذا بدأ تطبيق واتس آب فى طرح أداة جديدة لإدارة التخزين لدى المستخدمين بجميع أنحاء العالم، والتى تسهل عملية التنظيف من خلال مساعدتك على تحديد الملفات واختيارها وحذفها بالجملة.

ووفقا لموقع Engadget الأمريكى، تجمع أداة واتس آب الجديدة بشكل ملائم الملفات الكبيرة والوسائط التى تمت إعادة توجيهها عدة مرات، بحيث يمكنك بسهولة تحديد عناصر متعددة وحذفها جماعيًا بسرعة.

وتقوم هذه الأداة أيضًا بفرز الملفات حسب الحجم بترتيب تنازلى، مما يسهل كثيرًا تحديد ما تريد حذفه أولاً، وللمساعدة فى منع عمليات الحذف العرضية، والتى يمكن أن تحدث بالتأكيد الآن حيث أنه من الأسهل بكثير مسح العديد من الملفات دفعة واحدة، تعرض لك الأداة أيضًا معاينة للوسائط التى قمت بحفظها.

بالطبع ، يمكنك دائمًا إيقاف تشغيل إعداد الحفظ التلقائى الافتراضى للملفات فى واتس آب بالانتقال إلى الإعدادات وإيقاف تشغيل "حفظ فى Camera Roll" أو "رؤية الوسائط" ، اعتمادًا على نظام التشغيل الخاص بك، ولكن إذا كنت تفضل الاحتفاظ بميزة الحفظ التلقائى أو التنزيل التلقائى وتريد فقط حذف الملفات من حين لآخر، فيمكنك الوصول إلى الأداة الجديدة بالانتقال إلى الإعدادات> التخزين والبيانات> إدارة التخزين.