تكنولوجيا: LG تستعد لدعم ابل بشاشات MINI LED لأجهزة IPAD PRO الجديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد تقرير جديد نشر اليوم على خطط LG لتوريد شاشات MINI LED لشركة ابل، لدعم الجيل القادم من أجهزة IPAD PRO.

تستعد شركة ابل لإطلاق أجهزة الآيباد برو المميزة بشاشات MINI LED العام المقبل، حيث تعتمد ابل على شركة LG لتوريد الشاشات، كما تخطط سامسونج لإطلاق أجهزة التلفاز المميزة بشاشات MINI LED خلال عام 2021، لتبدأ الشركات المصنعة للوحات الشاشة في تبني الإتجاه الجديد في إنتاج هذه الفئة من الشاشات.

ومن المقرر وفقاً للتقرير الذي جاء اليوم أن تبدأ ابل بدعم أجهزة الآيباد بشاشات MINI LED، ومن ثم ستعمل على دعم مزيد من إصدارات الشركة بهذه التقنية في الشاشات.

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ولقد أشارت بعض المصادر الصناعية إلى أن الكثير من الشركات تستعد لجلب شاشات mini LED في الأجهزة اللوحية وشاشات أجهزة التلفاز خلال عام 2021.

يذكر أن تقنية LED في الشاشات من التقنيات ذات التكلفة المرتفعة، لذا تتوفر هذه التقنية في البداية في الشاشات صغيرة الحجم، ولقد أشار Victor Chien من شركة Acer أن هذه التقنية في الشاشات ستنتشر في البداية في الشاشات المميزة بحجم 27 إنش.

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