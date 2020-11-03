توقعات بشحن 200 مليون سوار ذكي، و350 مليون سماعة لاسلكية حقيقية في العام 2021

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت الشركات المصنعة للهواتف الذكية بتوسيع تشكيلة منتجاتها لتشمل ما هو أكثر من الهواتف الذكية، مثل سماعات الأذن اللاسلكية الحقيقية على سبيل المثال لا الحصر. ووفقا لمؤسسة Canalys المتخصصة في بحوث السوق، فقد سجل سوق الملحقات الذكية نموًا بنسبة 32 في المئة بحلول نهاية العام 2020، وزيادة إضافية بنسبة 28 في المئة في العام 2021.

سيصل إجمالي الإسوارات الذكية والسماعات اللاسلكية التي سيتم شحنها إلى 558 مليون وحدة في العام 2021، ونحو 760 مليون وحدة بحلول نهاية العام 2024.

ووفقًا للمحللة Cynthia Chen، فقد كانت الإسوارات الذكية وسماعات الأذن أكثر مرونة من الهواتف الذكية في مواجهة جائحة COVID-19. يرجع ذلك إلى ما يُسمى بـ ” تأثير أحمر الشفاه ” الذي يدفع المستهلكين إلى شراء سلع أصغر وأقل تكلفة لتلبية إحيتاجاتهم لشراء شيء ما. إزداد الإهتمام بالصحة والعافية كثيرًا منذ جائحة COVID-19، وهذا ما أدى نمو مبيعات الأجهزة التابعة لكل من Xiaomi و Garmin و Fitbit و Huami.

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بالنظر إلى تقسيم السوق، في العام 2020، بيعت معظم الملحقات الذكية في أمريكا الشمالية، وتليها الصين الكبرى وأوروبا، ولكن في النهاية، سيتغير هذا الإتجاه بمجرد إستقرار المستهلكين في المناطق الأكثر ثراءً. في غضون خمس سنوات، ستكون منطقة آسيا والمحيط الهادئ ثاني أكبر منطقة بحيث ستقترب من منطقة الصين الكبرى، ولكنها ستكون متقدمة على أمريكا الشمالية وأوروبا.

كشفت Cynthia Chen أن الشركات الصينية مهيأة بشكل جيد لتقديم المزيد من الخيارات، وخاصة في ظل وجود عدد من متزايد من الأجهزة المنخفضة التكلفة والجذابة والتي يتردد صداها جيدًا في السوق المحلي. ستساعد قنوات التوزيع العابرة للحدود المتطورة بشكل جيد كلاً من الصين وبقية الدول الآسيوية على تحسين مبيعاتها مع إبقاء التكاليف منخفضة، مقارنة مع الأسواق الغربية.