رئيس آبل يُشوق لقدوم ” أشياء أكثر إثارة ” من الشركة هذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي - كشفت لنا التعليمات البرمجية في النسخة التجريبية الأحدث من نظام MacOS أن شركة آبل تعمل حاليًا على ثلاثة حواسيب Mac جديدة. من المتوقع إلى حد كبير أن تكون بعض الحواسيب هذه على الأقل هي حواسيب Mac الجديدة المُزودة بالمعالج Apple Silicon التي أكدت لنا شركة آبل قدومها في وقت سابق من هذا العام، ويبدو أن الرئيس التنفيذي للشركة يلمح إلى ذلك.

خلال المؤتمر الذي كشفت فيه شركة آبل عن نتائجها المالية للربع الثالث من هذا العام، نُقل عن الرئيس التنفيذي لشركة آبل، السيد Tim Cook قوله : ” بدون التخلي عن الكثير، يمكنني أن أخبركم أن هذا العام به بعض الأشياء المثيرة جدًا في المخزن “. أعرب الكثيرون عن دهشتهم من هذا البيان لأن شركة آبل معروفة عادة بالشركة التي تبقي الأشياء الخاصة بها قريبة من صدرها ولا تكشف عن الكثير للصحافة، لذا فإن إصدار Tim Cook لمثل هذا البيان أثار حماسة الكثيرين بالتأكيد.

يُشاع أن شركة آبل ستستضيف حدثًا في اليوم 17 نوفمبر حيث من المتوقع أن تُعلن رسميًا عن أول حاسوب Mac مُزود بالمعالج الخاص بها. لقد سمعنا أيضًا شائعات عن قدوم ملحق جديد يُدعى AirTags سيكون عبارة عن ملحق للتعقب يشبه في وظائفه الملحق Tile Tracking الشهير لأنه سيكون بإمكان المستخدمين إستخدامه لتحديد موقع الأشياء المثل المفاتيح والحقائب.

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لم تُعلن الشركة عن موعد الحدث بشكل رسمي حتى الآن، ولكن في حالة إذا كائنات شائعات منتصف شهر نوفمبر صحيحة بالفعل، فربما لن نضطر إلى الانتظار طويلاً قبل أن تبدأ آبل في إرسال الدعوات.