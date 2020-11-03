شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد تفكيك iPhone 12 Pro لاكتشاف مكوناته الداخلية .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد إجراء اختبار المتانة لهاتف أبل الجديد، قررت قناة JerryRigEverything تفكيك هاتف iPhone 12 Pro لاكتشاف مواصفاته الداخلية، ومعرفة أجزاءه الداخلية، وكشف الفيديو أن الزجاج الأمامى للجهاز Ceramic Shield كان سهل الخدش مثل الزجاج العادى، وأظهر الفيديو كل ما قامت أبل بوضعه داخل iPhone 12 Pro ، وجميع المكونات المختلفة ووصلاته المتنوعة.

ووفقا لموقع Gsmarena، أن البطارية بها ألسنة تبدو معرضة جدًا للكسر، كما أن محرك Taptic أصغر هذا العام، بالإضافة إلى البطارية أيضًا، وهناك 18 مغناطيسًا صغيرًا مرتب بشكل دائرى حول ملف الشحن اللاسلكى لتمكين الشاحن اللاسلكى MagSafe للعمل.

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ويتميز الهاتف بشاشة OLED قياس 6.1 بوصة، بدقة 2532 x 1170 بيكسل، مع معالج A14 Bionic وذاكرة وصول عشوائى "رام" 6 جيجابايت، جنبا إلى جنب ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجابايت وكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 12 ميجابيكسل لكلا منها وأخرى أمامية بدقة 12 ميجابيكسل، بالإضافة إلى بطارية بقوة 2815 mAh ويعمل هاتف أبل الجديد بنظام Ios 14 الأحدث.

جدير بالذكر طرحت أبلiPhone 12 و iPhone 12 Pro للبيع فى جميع أنحاء العالم يوم 23 أكتوبر، حيث أصبح للعملاء شراء الهاتف الجديد إما عبر الإنترنت أو من خلال المتجر.