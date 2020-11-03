Snapdragon 875 يتفوق على HiSilicon Kirin 900 في إختبار المعالج المركزي

فاطمة أيت طالب - دبي - الإختبارات الأولية للمعالج Snapdragon 875 تبدو واعدة. تأتي أحدث المعلومات على شكل نتيجة لإختبارات الأداء على منصة Master Lu تم نشرها من قبل المسرب الصيني البارز Digital Chat Station، والتي تخص جهاز أولي يستخدم المعالج Snapdragon 875 القادم من كوالكوم.

المعالج Snapdragon 875 القادم يواصل إستخدام التركيبة 4+3+1، ومن المثير للإهتمام أن النواة الرئيسية في هذا المعالج لا تزال تعمل بتردد 2.84GHz كما هو الحال في المعالج Snapdragon 865 الحالي، وأقل من التردد 3.09GHz الذي تعمل به النواة الرئيسية في المعالج +Snapdragon 865. لا يزال التصميم المُحدث يقدم نتيجة أعلى مما حققه المعالج Snapdragon 865، كما تفوق على المعالج HiSilicon Kirin 9000 الأحدث من شركة Huawei بفارق كبير.

ومع ذلك، أفضلية المعالج Snapdragon 875 لم تمتد إلى معالج الرسوميات، فهذا الأخير حقق نفس النتيجة التي حققها معالج الرسوميات Mali-G78 MP24 المستخدم في المعالج HiSilicon Kirin 9000.

النتيجة الإجمالية في إختبارات Master Lu كانت من نصيب المعالج Snapdragon 875، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أداء المعالج المركزي العالي، ولكن الهاتف الأولي المستخدم في هذه الإختبارات يحتوي أيضًا على 12GB من الذاكرة العشوائية السريعة. كان لدى Huawei Mate 40 Pro ذاكرة أسرع.

الفرق هنا أصغر من الفرق المشار إليه في منصة إختبارات الأداء AnTuTu. ضع في إعتبارك أن كل شركة مصنعة للهواتف الذكية تستخدم ذواكر عشوائية وذواكر تخزينية مختلفة، لذا ستتغير سرعات الذاكرة التي تظهر في الإختبارات عندما يتم إختبار الأجهزة التجارية المُزودة بالمعالج Snapdragon 875.

أوضحت بعض المصادر سابقًا أن شركة Xiaomi تفاوضت على إستخدام المعالج Snapdragon 875 حصريًا لفترة مؤقتة في الصين من خلال إطلاقه مع الهاتف الرائد المقبل للشركة والذي من المفترض أن يحمل إسم Xiaomi Mi 11. ذكرت تلك المصادر أيضًا أن شركة كوالكوم تعمل على نسخة مكسورة السرعة من المعالج Snapdragon 865 تمتاز بتردد 3.2GHz سيتم إستخدامها لأول مرة من قبل شركة Oppo، وستحمل على الأرجح إسم Snapdragon 870.