شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواتف أيفون يمكنها الآن مساعدة ضعاف النظر فى الحفاظ على التباعد الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أن أحدث إصدار تجريبى من iOS بهواتف أيفون يضم ميزة يمكن أن تساعد المستخدمين ضعاف النظر على الحفاظ بشكل فعال على التباعد الاجتماعى من خلال الإشارة إلى مدى بُعد الآخرين عنهم، وبصرف النظر عن الكشف عن وجود الأشخاص، فإن هذه الميزة تقيس أيضًا المسافة من منظور كاميرا هاتف الأيفون، حسبما ذكرت TechCrunch.

وقال التقرير إنه يجب أن تكون الميزة متاحة لأجهزة iPhone 12 Pro و Pro Max التى تعمل بإصدار iOS 14.2، وتنبع هذه الميزة المفيدة من منصة الواقع المعزز ARKit 4 من أبل لأجهزتها.

وقدمت ARKit 4 واجهة برمجة تطبيقات جديدة تمامًا، مما ينشىء طريقة جديدة للوصول إلى معلومات العمق التفصيلية التى تم جمعها بواسطة الماسح الضوئى LiDAR عل هاتفى iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max و iPad Pro، ويقيس الماسح الضوئى LiDAR المسافة إلى الأشياء المحيطة.

بالنسبة إلى ARKit، طورت أبل ميزة والتى تكشف عن شكل الأشخاص، ووجد الفريق أنه عند دمجها مع قياسات المسافة الدقيقة التى توفرها وحدات LiDAR على iPhone 12 Pro و Pro Max ، يمكن أن تساعد هذه الأداة بشكل كبير المستخدمين ضعاف البصر، وفقًا للتقرير.

وتحتوى هواتف أيفون على العديد من المزايا الأخرى المفيدة بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من ضعف البصر، فعلى سبيل المثال ، يصف "VoiceOver" ما يحدث بالضبط على هاتف أيفون الخاص بك ويعمل "المكبر" مثل العدسة المكبرة الرقمية.