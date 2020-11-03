شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى .. كيفية إضافة كلمات إلى القاموس الداخلى بجهاز أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ربما لا يكون مفاجئًا أن يأتي هاتفك بقاموس خاص به مبرمج بداخله، وإلا كيف سيعرف دائمًا تصحيح الكلمات التي أخطأت في تهجئتها، أو تقديم اقتراحات سياقية لما قد تقوله، ولكن المفاجأة حقا هو أنه يمكنك إضافة وإزالة الكلمات من قاموسك على هاتف أندرويد، وكذلك يتاح لك إنشاء اختصارات للكلمات الأطول التي تستخدمها بشكل متكرر.

وفقا لما ذكره موقع "business insider"، هذه هي خطوات إضافة كلمات إلى قاموس أندرويد الخاص بك.

1. افتح تطبيق "الإعدادات" على جهاز أندرويد.

2. قم بالتمرير لأسفل حتى يمكنك الضغط على "النظام".

3. من قائمة النظام، انتقل إلى "اللغات والإدخال".

4. في الجزء السفلي من القائمة، اضغط فوق السهم بجوار "خيارات متقدمة" لفتح قائمة الإعدادات المتقدمة.

5. ضمن "الأدوات"، اضغط على "القاموس الشخصي".

6. لإضافة كلمة إلى قاموسك الشخصي عند فتحه، اضغط على زر علامة الجمع "+" في الزاوية اليمنى العليا.

7. اكتب الكلمة الجديدة التي تريد أن يتعرف عليها هاتفك في السطر العلوي المتوفر، وعند الانتهاء، اضغط على زر الرجوع، سيتم حفظ الكلمة تلقائيًا.

8. إذا أردت في أي وقت حذف كلمة من قاموسك الشخصي، فما عليك سوى تحديدها من قائمة الكلمات الموجودة، ثم الضغط فوق رمز سلة المهملات في الزاوية اليمنى العليا.