شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أرشيف الإنترنت يضيف ميزة الكشف عن الحقائق لشرح عمليات إزالة صفحات الويب والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكره موقع "engadget" فتأتى عمليات التحقق من مجموعة متنوعة من المنافذ، بما في ذلك FactCheck.org و Politifact و AP و Washington Post.
ورأى أمناء المحفوظات أن عمليات التحقق من الحقائق تحقق توازنًا بين الحفاظ على التاريخ والاعتراف بمشاكل إعادة إبراز المعلومات الخاطئة، مؤكدين أنهم يأملون فى أن يفهم المستخدمون بشكل أفضل ما يقرؤون في الأرشيف.
وأكد أرشيف الإنترنت أنه أيضًا يسعى جاهدا إلى الحياد، حيث أوضح أن تضمين صفحة في Wayback Machine لا يجب أن يُنظر إليه على أنه تأييد للمحتوى.
ولن ترضي هذه الخطوة الأشخاص الذين اتهموا شركات الإنترنت بالتحيز السياسي، سواء كان ذلك مبررًا أم لا، ولكن حتى الصفحات الأرشيفية تخضع الآن للتدقيق، وقد يكون ذلك ضروريًا على المدى الطويل، خاصة أن الزائرين المستقبليين قد لا يعرفون دائمًا سبب اختفاء الصفحة من الويب المباشر.
جدير بالذكر أن أرشيف الإنترنت يعد منظمة غير ربحية مهمتها الحفاظ على أرشيف الإنترنت ومقرها الولايات المتحدة، والتى تشمل أفلام، وكتب وتسجيلات صوتية.
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