شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طريقتان لحذف الملفات من مساحة تخزين OneDrive .. اعرفهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، فإن هناك استثناء واحد لهذه القاعدة، وهو أنه إذا كنت تستخدم OneDrive لنسخ الصور احتياطيًا على هاتفك، فلن يؤثر حذف نسخ OneDrive من صورك على الصور المخزنة على هاتفك.

ولا يختلف حذف الملفات من OneDrive كثيرًا عن حذف الملفات من جهاز الكمبيوتر الخاص بك، ولكن الاختلاف الرئيسي هو أن لديك خيار حذفها من File Explorer على سطح المكتب أو من موقع OneDrive على الويب.





2. حدد كل ملف أو مجلد تريد حذفه عن طريق تحديده في الزاوية اليمنى العليا من الرمز.

3. اضغط فوق "حذف" في شريط الأدوات أعلى صفحة الويب، وبعد لحظات قليلة، ستتم إزالة الملف من جميع الأجهزة التي يرتبط بها حساب OneDrive هذا.

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إذا حذفت ملفًا عن طريق الخطأ، يمكنك الضغط فوق "تراجع" في النافذة المنبثقة التي تظهر لفترة وجيزة.

وبخلاف ذلك ، يمكنك الضغط فوق "سلة المحذوفات" في جزء التنقل على الجانب الأيسر من الشاشة، والضغط فوق الملف، ثم الضغط فوق "استعادة" من شريط الأدوات.

2. ابحث عن الملف الذي تريد حذفه واضغط على مفتاح Delete في لوحة المفاتيح.

يتم حذف الملف على الفور من جهاز الكمبيوتر الخاص بك وبعد لحظات قليلة تتم إزالته أيضًا من جميع الأجهزة المرتبطة بحساب OneDrive الخاص بك.