تكنولوجيا: إيه الفرق.. مقارنة بين هاتفى iPhone 12 Pro Max و iPhone 11 Pro Max

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أزاحت بل الستار عن سلسلة هواتف iPhone 12 ومن ضمنها هاتف iPhone 12 Pro Max، الذى دعمته بعدد لا حصر له من المزايا والمواصفات الجديدة، التي تناسب احتياجات المستخدمين، لذا فيما يلى مقارنة بينه وبين هاتف العام الماضى iPhone 11 Pro Maxحجم الشاشة:
iPhone 12 Pro Max: 6.7 بوصة.
iPhone 11 Pro Max: 6.5 بوصةدقة الشاشة:
iPhone 12 Pro Max: 2778 x 1284 بيكسل
iPhone 11 Pro Max: 2688 x 1242 بيكسل.نوع الشاشة:
iPhone 12 Pro Max: OLED
iPhone 11 Pro Max: OLEDالمعالج:
iPhone 12 Pro Max: Apple A14 Bionic
iPhone 11 Pro Max: Apple A13 Bionicالرام:
iPhone 12 Pro Max: 6 جيجابايت
iPhone 11 Pro Max: 4 جيجابايتالذاكرة الداخلية:
iPhone 12 Pro Max: 128 جيجابايت
iPhone 11 Pro Max: 64 جيجابايتنظام التشغيل:
iPhone 12 Pro Max: ios 14
iPhone 11 Pro Max: ios 13البطارية:
iPhone 12 Pro Max: 3687 mAh
iPhone 11 Pro Max: 3969 mAhالكاميرا الخلفية:
iPhone 12 Pro Max: ثلاثية بدقة 12 ميجابيكسل لكلا منها
iPhone 11 Pro Max: ثلاثية بدقة 12 ميجابيكسل لكلا منهاالكاميرا الأمامية:
iPhone 12 Pro Max: بدقة 12 ميجابيكسل
iPhone 11 Pro Max: بدقة 12 ميجابيكسلالأبعاد:
iPhone 12 Pro Max: 160.84 x 78.09 x 7.39 ملم
iPhone 11 Pro Max: 158 x 77.8 x 8.1 ملمالوزن:
iPhone 12 Pro Max: 228 جرام.
iPhone 11 Pro Max: 226 جرام.
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