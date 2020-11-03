تكنولوجيا: إيه الفرق.. مقارنة بين هاتفى iPhone 12 Pro Max و iPhone 11 Pro Max

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أزاحت بل الستار عن سلسلة هواتف iPhone 12 ومن ضمنها هاتف iPhone 12 Pro Max، الذى دعمته بعدد لا حصر له من المزايا والمواصفات الجديدة، التي تناسب احتياجات المستخدمين، لذا فيما يلى مقارنة بينه وبين هاتف العام الماضى iPhone 11 Pro Max حجم الشاشة:

حجم الشاشة: iPhone 12 Pro Max: 6.7 بوصة. iPhone 11 Pro Max: 6.5 بوصة دقة الشاشة:

دقة الشاشة: iPhone 12 Pro Max: 2778 x 1284 بيكسل iPhone 11 Pro Max: 2688 x 1242 بيكسل. نوع الشاشة:

نوع الشاشة: iPhone 12 Pro Max: OLED iPhone 11 Pro Max: OLED المعالج:

المعالج: iPhone 12 Pro Max: Apple A14 Bionic iPhone 11 Pro Max: Apple A13 Bionic الرام:

الرام: iPhone 12 Pro Max: 6 جيجابايت iPhone 11 Pro Max: 4 جيجابايت الذاكرة الداخلية:

الذاكرة الداخلية: iPhone 12 Pro Max: 128 جيجابايت Advertisements iPhone 11 Pro Max: 64 جيجابايت نظام التشغيل:

نظام التشغيل: iPhone 12 Pro Max: ios 14 iPhone 11 Pro Max: ios 13 البطارية:

البطارية: iPhone 12 Pro Max: 3687 mAh iPhone 11 Pro Max: 3969 mAh الكاميرا الخلفية:

الكاميرا الخلفية: iPhone 12 Pro Max: ثلاثية بدقة 12 ميجابيكسل لكلا منها iPhone 11 Pro Max: ثلاثية بدقة 12 ميجابيكسل لكلا منها الكاميرا الأمامية:

الكاميرا الأمامية: iPhone 12 Pro Max: بدقة 12 ميجابيكسل iPhone 11 Pro Max: بدقة 12 ميجابيكسل الأبعاد:

الأبعاد: iPhone 12 Pro Max: 160.84 x 78.09 x 7.39 ملم iPhone 11 Pro Max: 158 x 77.8 x 8.1 ملم الوزن:

الوزن: iPhone 12 Pro Max: 228 جرام. iPhone 11 Pro Max: 226 جرام.

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