شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يختبر الوضع المظلم بتطبيقه على الهواتف الذكية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقا لما ذكره موقع "engadgat"، إذا كان لديك الخيار، فسترى زر الوضع الداكن في قسم الإعدادات والخصوصية ضمن علامة تبويب القائمة، ويمكنك تشغيله أو إيقافه، أو تركه للإعدادات على مستوى النظام، وإذا كان لديك مفتاح الوضع المظلم على مستوى النظام قيد التشغيل عند غروب الشمس، يمكن لفيس بوك أن يفكر في تعميمه فيما بعد.

وكان سمح فيس بوك للمستخدمين بالاشتراك في الوضع المظلم على سطح المكتب في شهر مارس، وتم اختيار وصول الميزة الجديدة للتطبيقات المصاحبة مثل Messenger منذ عام 2019.

Advertisements

ولكن ليس معروف سبب حصول تطبيق فيس بوك الأساسي على هذه الميزة في وقت لاحق، لكن الانتظار يشير إلى أنه تم تحديدها بحذر نظرًا للأهمية المطلقة للتطبيق الذي يستخدمه مليارات الأشخاص.