Origin OS الجديد من Vivo سيوفر إمكانية الإنتقال السريع إلى نظام الأندرويد الخام

فاطمة أيت طالب - دبي - أكدت لنا شركة Vivo رسميًا قبل بضعة أيام فقط أنها ستقوم بإطلاق روم Origin OS القادم ليحل محل روم FuntouchOS الحالي. لم يتم تقديم أي تفاصيل في ذلك الوقت. الآن هناك تسريب مثير للفضول يلقي بعض الضوء على روم Origin OS.

هذا التسريب يقول أن روم Origin OS المستقبلي من Vivo سيوفر إمكانية الإنتقال إلى نظام الأندرويد الخام على الفور. على الأقل هذا ما تفترض بعض المواقع أن الترجمة الآلية من اللغة الصينية أرادت إخبارنا به. الإحتمال الآخر هو أن Origin OS عبارة عن نظام تشغيل مختلف تمامًا تم إنشاؤه من الصفر وسيوفر إمكانية الإنتقال بسرعة إلى نظام الأندرويد، ولكن هذا الإحتمال غير مرجح كثيرًا.

يبدو أن الإحتمال الأول يتماشى مع الحالة الحالية لروم Funtouch OS. لقد فوجئنا برؤية تجربة الأندرويد شبه الخام في الهاتف Vivo V20 الجديد من Vivo، والذي تم تسويقه على أنه يعمل بروم FuntouchOS 11. لذا بطريقة ما، يمكن أن يكون FuntouchOS 11 هو نقطة الإنطلاق إلى Origin OS.

Advertisements

في كلتا الحالتين، يبدو أنه مفهوم مثير للاهتمام ونأمل في معرفة المزيد عن ذلك قريبًا.