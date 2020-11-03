المشتركين في Apple One بإمكانهم الآن الحصول على 4TB من المساحة التخزينية على iCloud

فاطمة أيت طالب - دبي - على مر السنين، نمت أحجام ألبومات الصور والفيديوهات الخاصة بنا، ومع كل هاتف ذكي جديد يصدر في السوق، تزداد أحجام الملفات لأن هواتفنا أصبحت أفضل في إلتقاط الصور والفيديوهات عالية الدقة. هذا يعني أنه إذا كنت تعتمد على خدمات التخزين السحابية مثل iCloud لعمل النسخ الإحتياطي لصورك ومزامنتها، فقد تنفد مساحة التخزين بسرعة كبيرة.

يبلغ الحد الأقصى لسعة iCloud التخزينية التي تقدمها آبل حاليًا 2 تيرابايت وكان هذا أقصى ما يمكن أن تحصل عليه، ولكن إذا كنت تريد المزيد ولا ترغب في التنقل بين عدة حسابات، فقد ترغب في التفكير في الإشتراك في Apple One. هذا لأن الخطة الأعلى في Apple One توفر 2 تيرابايت من المساحة التخزينية على iCloud.

تجدر الإشارة إلى أن المساحة التخزينية على iCloud المقدمة ضمن Apple One مستقلة عن المساحة التخزينية السحابية الحالية التي إشتريتها على iCloud. هذا يعني أنه إذا قمت بشراء 200GB من المساحة التخزينية السحابية على iCloud وقمت بشراء الخطة الفردية على Apple One والتي توفر 50GB من المساحة التخزينية على iCloud، فأنت في الأساس ستملك 250GB من الذاكرة التخزينية السحابية على iCloud، ما لم تقم بإلغاء إشتراكك في iCloud.

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هذا يعني أن الإشتراك في خطة Premium على Apple One وشراء خطة 2TB في iCloud يمنحك مساحة تخزينية سحابية إجمالية قدرها 4 تيرابايت. يبلغ سعر خطة Premium في Apple One ما يُعادل 30 دولار أمريكي في الشهر وتأتي مع Apple Music و Apple Arcade و +Apple TV و +Apple News و +Apple Fitness، لذلك إذا أضفت خطة 2TB على iCloud والتي تُكلف 10 دولارات في الشهر، فأنت ستدفع 40 دولارًا أمريكيًا في الشهر للحصول على 4 تيرابايت من الذاكرة التخزينية السحابية جنبًا إلى جنب مع جميع خدمات آبل المدفوعة الأخرى.