شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 7 حيل بسيطة لتسريع جهاز الكمبيوتر البطىء.. جربها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
1- تقليص عدد البرامج التي يبدأ تشغيلها تلقائيا لدى تشغيل جهاز الكمبيوتر من خلال حذف البرامج غير الضرورية التي تستخدم كميات كبيرة من الذاكرة الرئيسية من قائمة التشغيل التلقائي.
2- تفادي فتح عدد كبير من الصفحات في متصفحات الإنترنت في آن واحد.
3- فحص جهاز الكمبيوتر من الفيروسات على أساس دوري.
4- إعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر بشكل دوري (مرة في عدة أيام على الأقل).
5- استخدام وسيط تخزين ذي حالة ثابتة (SSD)، ما يقلص الفترة المطلوبة لتشغيل جهاز الكمبيوتر وفتح معظم البرامج إلى ثوان معدودة.
6- استخدام خدمة ReadyBoost المتوفرة في نظام التشغيل "ويندوز 10"، وهو يسمح زيادة ذاكرة جهاز الكمبيوتر الرئيسية على حساب ذاكرة (فلاش).
7- التوقف عن استخدام نموذج التخزين السحابي OneDrive الذي تعرضه شبكة "مايكروسوفت" على زبائنها، لأن التنسيق المستمر مع خدمة التخزين قد يبطئ بشكل ملموس نظام التشغيل.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: 7 حيل بسيطة لتسريع جهاز الكمبيوتر البطىء.. جربها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.