شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 7 حيل بسيطة لتسريع جهاز الكمبيوتر البطىء.. جربها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

1- تقليص عدد البرامج التي يبدأ تشغيلها تلقائيا لدى تشغيل جهاز الكمبيوتر من خلال حذف البرامج غير الضرورية التي تستخدم كميات كبيرة من الذاكرة الرئيسية من قائمة التشغيل التلقائي.

2- تفادي فتح عدد كبير من الصفحات في متصفحات الإنترنت في آن واحد.

3- فحص جهاز الكمبيوتر من الفيروسات على أساس دوري.

4- إعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر بشكل دوري (مرة في عدة أيام على الأقل).

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5- استخدام وسيط تخزين ذي حالة ثابتة (SSD)، ما يقلص الفترة المطلوبة لتشغيل جهاز الكمبيوتر وفتح معظم البرامج إلى ثوان معدودة.

6- استخدام خدمة ReadyBoost المتوفرة في نظام التشغيل "ويندوز 10"، وهو يسمح زيادة ذاكرة جهاز الكمبيوتر الرئيسية على حساب ذاكرة (فلاش).

7- التوقف عن استخدام نموذج التخزين السحابي OneDrive الذي تعرضه شبكة "مايكروسوفت" على زبائنها، لأن التنسيق المستمر مع خدمة التخزين قد يبطئ بشكل ملموس نظام التشغيل.