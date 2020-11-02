كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Moment مجموعة جديدة من الحافظات والإكسسوارات التي تتوافق مع MagSafe وتأتي لدعم الإصدارات الجديدة من سلسلة هواتف iPhone 12. أعلنت Moment اليوم عن مجموعتها الأولى من الإكسسوارات التي صممت لتتوافق مع النظام المغناطيسي ل MagSafe، كما تتضمن المجموعة الجديدة حافظات، وإكسسوار حامل للهاتف الذي يدعم المستخدم في تثبيت هواتف iPhone 12 ببعض الأشياء الأخرى. إكسسوارات Moment المتوافقة مع MagSafe حافظات Moment الجديدة تأتي بميزة التوافق مع MagSafe، وتنطلق بتصماميم مختلفة بين الحافظات النحيفة أو الحافظات المميزة بتصميم سميك، وتنطلق بسعر 50 دولار، كما تدعم الشحن اللاسلكي Qi، وتأتي الحافظات مع أحزمة للمعصم، وأجزاء لدعم تثبيت عدسات للكاميرة، مع دعم أنماط تصوير portrait، ونمط أفقي.

إكسسوار Tripod mount بسعر 40 و50 دولار، ويأتي هذا الإكسسوار مع مغناطيس Force من Moment لدعم تثبيت الهاتف دون مشبك مستقل، حتى مع وجود الحافظة، كما تدعم التثبيت في الوضع الأفقي أو الرأسي، بينما يأتي إكسسوار Pro Tripod Mount لدعم المستخدم بوحدة أضافية لتثبيت إكسسوار إضاءة أو ميكروفون.

إكسسوار Multi-threaded mount بسعر 30 دولار

إكسسوار Cold shoe mount بسعر 30 دولار وهو ذراع قابل للتعديل والضبط لتثبيت هواتف الأيفون بأحجام مختلفة وللحافظات المتنوعة

إكسسوار Car vent mount الذي يأتي بسعر 30 دولار، ويدعم المستخدم في تثبيت الهاتف في فتحة التهوية في السيارة

إكسسوار Wall mount بسعر 20 دولار ويدعم المستخدم في تثبيت الهاتف على الحائط. المصدر اعلان







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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: Moment تكشف عن الحافظات والإكسسورات المخصصة لسلسلة iPhone 12 وتتوافق مع MagSafe لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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