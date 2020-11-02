تكنولوجيا: أفضل العروض على أمازون السعودية هذا الأسبوع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يقدم متجر أمازون الإلكتروني أفضل العروض على العديد من المنتجات بمختلف أنواعها عبر الإنترنت، وتشمل بعض هذه المنتجات خصومات خاصة لجميع العملاء. إليكم أفضل العروض التي يقدمها متجر أمازون بالسعودية هذا الأسبوع: قاعدة شحن 3 في 1 لهواتف أبل السعر: 91 ريال المواصفات: متوافق مع اي واتش 1/2/3/4/5 واير بودز برو/1/2 وأي أجهزة معتمدة من كيو اي. وهواتف ايفون 11، 11 برو، اكس اس، اكس ار، اكس ار ماكس، 8، 8 بلس، سامسونج جالكسي اس 10، اس 10 بلس، اس 9، اس 9 بلس، اس 8، اس 8 بلس، اس 7، اس 7 ايدج، اس 6 ايدج بلس، نوت 9، نوت 8

توفر تقنية الحماية المتعددة الخاصة ميزة التحكم في درجة الحرارة، والحماية من الجهد الكهربائي الزائد، ومنع قصر الدائرة الكهربائية، والحماية من تفريغ الشحنات الزائدة لحماية معدات الشحن لديك.

تدعم شحن الهاتف المحمول حتى في أثناء وضعه داخل حافظة حماية الهاتف. ومع ذلك، يتعين عليك إزالة الأجسام المعدنية والمغناطيسية، مثل بطاقات الائتمان والأشياء الأخرى التي قد تتداخل مع إشارة الشحن. للحصول على قاعدة الشحن أنقر https://amzn.to/2TKzNYD نوت بوك زيد نوت II من اي-لايف السعر: 633.94 ريال سعودي المواصفات: معالج انتل اتوم Z8350

شاشة لمس بحجم 13.3 بوصة

قرص صلب بسعة 32 جيجابايت

ذاكرة عشوائية بسعة 2 جيجابايت

لون فضي

بطارية ليثيوم أيون بسعة 8000 ميلي أمبير للحصول على الجهاز https://amzn.to/2HVj0zK راوتر واي فاي الذكي AC1200 من تي بي لينك Advertisements السعر: 249 ريال سعودي المواصفات: يقوم جهاز التوجيه ثنائي النطاق بالترقية إلى إنترنت عالي السرعة 1200 ميجابت في الثانية (300 ميجابت في الثانية لـ 2.4 جيجاهرتز + 900 ميجابت في الثانية لـ 5 جيجاهرتز)، مما يقلل من التخزين المؤقت ومثالي لبث 4 كيه

راوتر جيجابت مع 4 منافذ شبكة جيجابت، مثالي لأي خطة إنترنت ويسمح لك بتوصيل أجهزتك السلكية مباشرة

تقنية MU-MIMO (نطاق 5 جيجاهرتز) تسمح بسرعات عالية للعديد من الأجهزة في وقت واحد

وضع ايه بي، يمكن تحويله إلى وضع نقطة الوصول لمشاركة الإنترنت الخاص بك لاسلكيًا للحصول على جهاز الراوتر أنقر https://amzn.to/3ehmM29 سانديسك بطاقة ذاكرة 256 جيجا الترا SDXC UHS-I – 120 ميجا بايت/اس دي السعر: 174.94 ريال سعودي المواصفات: اختيار رائع للكاميرات الصغيرة إلى المتوسطة المدى

سرعة نقل سريعة تصل إلى 120 ميجا بايت/(1) لإصدار تلك اللحظات | (1) (لـ 32 جيجا-256 جيجا): سرعة قراءة تصل إلى 120 ميجا بايت/ثانية، مصممة بتقنية خاصة للوصول إلى سرعات أبعد من UHS-I 104 ميجا بايت/ثانية، تتطلب أجهزة متوافقة قادرة على الوصول إلى هذه السرعة. سرعة كتابة أقل. بناءً على الاختبار الداخلي؛ قد يكون الأداء أقل اعتمادًا على جهاز المضيف والواجهة وظروف الاستخدام والعوامل الأخرى. 1 ميجا بايت=100000 بايت.

أداء تسجيل فيديو استثنائي مع درجة السرعة UHS 1 (U1) وتقييم الفئة 10 للفيديو عالي الدقة (1080p) (2) | (5) UHS Speed Class 1 (U1) تحدد خيار أداء مصمم لدعم تسجيل الفيديو في الوقت الحقيقي مع أجهزة الاستضافة المزودة بنظام UHS.

ضمان المصنع لمدة 10 سنوات (راجع موقع SanDisk الرسمي لمزيد من التفاصيل حول الضمان في منطقتك). للحصول عليها أنقر هنا. سماعة رأس بيو بلاي E8 من بانج اند الوفسن قياس واحد 1648302 السعر: 1383 ريال سعودي المواصفات: توفر بيوبلاي إي 8 الجيل الثالث ما يصل إلى 35 ساعة من وقت اللعب من خلال 7 ساعات من وقت اللعب من سماعات الأذن وأربع شحنات إضافية في هذه الحافظة، توفر بيوبلاي إي 8 الجيل الثالث ما يصل إلى 35 ساعة* من وقت اللعب بمستويات استماع معتدلة.

حقيبة جلد لاسلكية للشحن تم تصميمها بحيث يمكنك حمل بيوبلاي إي 8 من الجيل الثالث معك طوال اليوم وتشحن سماعات الأذن أثناء التنقل، تناسب بشكل مثالي مع الضغط المغناطيسي الآمن، وسيتم شحنها لمدة تصل إلى 35 ساعة من وقت اللعب.

صوت مميز من قبل مهندسي الصوت بانج آند الوفسن الشهيرين لتجربة صوت أصيلة تتيح لك وضع الشفافية في محيطك وإدخال العالم بافتة واحدة سريعة

بلوتوث 5 1 مع أحدث تكنولوجيا من كوالكوم وبلوتوث 5 1 بيوبلاي E8 الجيل الثالث يقدم تجربة لاسلكية سريعة وخالية من العيوب في حين أن استهلاك البطارية بحد أدنى من AAC وكوالكوم aptX تضمن صوت لاسلكي نقي وواضح على جميع أجهزة ايفون والاندرويد

تصميم مضغوط ومريح مع بيوبلاي إي 8 الجيل الثالث والتركيز الرئيسي هو خلق ملاءمة أفضل لمجموعة متنوعة من أشكال الأذن ومقاساتها. الحجم الصغير يسمح لبيوبلاي إي 8 الجيل الثالث بتناسب الأذن الصغيرة والشعور أقل تداخل. للحصول عليها أنقر هنا. اعلان







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