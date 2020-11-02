تكنولوجيا: ابل تعلن عن خططها لعقد مؤتمر جديد في 10 من نوفمبر الجاري

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت عملاق التكنولوجيا ابل اليوم عن خططها لعقد مؤتمر خاص في 10 من نوفمبر يأتي بعنوان ‘One more thing’، حيث من المتوقع أن تعلن ابل خلال الحدث عن أول الأجهزة المميزة بمعالجات ابل التي ترتكز على معمارية ARM.

للشهر الثالث على التوالي تعقد شركة ابل مؤتمر جديد لإصدار إعلان جديد، حيث ينطلق حدث الشركة القادم في 10 من نوفمبر، ومن المتوقع أن يتم التركيز على الجيل الجديد من أجهزة Mac.

كانت شركة ابل قد كشفت في المؤتمرات السابقة عن ساعة Apple Watch، وجهاز iPad Air، ومن ثم انطلق الحدث الجديد للإعلان عن هواتف iPhone 12، ومن جديد تستعد الشركة لعقد حدث ‘One more thing’.

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ويستهدف هذا الحدث التركيز على تفاصيل معالجات Apple Silicon الجديدة، والجيل الجديد من أجهزة Mac، وذلك وفقاً لتصريحات ابل السابقة التي أكدت فيها على خططها لإطلاق أول أجهزة Mac بمعالجات الشركة الخاصة قبل نهاية هذا العام.

وتشير التوقعات إلى أن الحدث سيبث على شبكة الإنترنت عبر موقع ابل الرسمي، وقناة اليوتيوب إلى جانب تطبيق Apple TV، أيضاً من المتوقع أن تكشف الشركة خلال الحدث عن أول أجهزة MacBook Pro بحجم 13 إنش ومعالج الشركة الخاص، لذا نترقب إنطلاق الحدث لمزيد من التفاصيل.

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