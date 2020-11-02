شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: س و ج.. كل ما تريد معرفته عن ميزة الرسائل ذاتية التدمير على واتس آب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن ميزة الرسائل ذاتية التدمير التى طال انتظارها على واتس آب ستبدأ فى الظهور قريبًا، إذ كشف تطبيق المراسلة الفورية المملوك لشركة فيس بوك عن كيفية عملها فى منشور مفصل عبر مدونتها، وإليك كيفية عمل الميزة وكل ما تريد معرفته عنها:

ماذا ستفعل الميزة؟

ستسمح الميزة الجديدة للمستخدمين بإرسال رسائل ستختفى تماما من المحادثة بعد وقت معين.

ما هى المدة التى ستختفى بعدها الرسائل؟

ستختفى الرسائل بعد 7 أيام من تمكين الميزة، وستختفى الرسائل الجديدة المرسلة فى الدردشة الفردية أو الجماعية تماما بعد سبعة أيام.

هل ستختفى الرسائل السابقة؟

لا، لن يؤثر هذا الإعداد على الرسائل التى أرسلتها أو تلقيتها مسبقًا فى الدردشة، ففى الدردشات الفردية، يمكن لأى مستخدم تشغيل الرسائل ذاتية التدمير أو إيقافها.

كيف ستعمل الميزة فى الدردشات الجماعية؟

فى الدردشة الجماعية، يمكن فقط لمسئولى المجموعة "الأدمن" تشغيل ميزة الرسائل ذاتية التدمير أو إيقاف تشغيلها، ولا يمكن للأعضاء القيام بالأمر نفسه.

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هل ستختفى الرسالة أو الرسائل إذا لم أفتح واتس آب لمدة سبعة أيام؟

نعم إذا لم يفتح المستخدم واتس آب فى فترة السبعة أيام، فستختفى الرسالة، ومع ذلك، قد تظهر الرسالة فى الإشعارات حتى يتم فتح واتس آب.

هل يمكن تعطيل الميزة؟

يمكن تعطيل الميزة فى أى وقت، وبمجرد التعطيل، لن تختفى الرسائل المرسلة فى الدردشة مرة أخرى.

ماذا عن نسخ واتس آب الاحتياطية؟

إذا قام المستخدم بإنشاء نسخة احتياطية قبل اختفاء الرسالة، فسيتم تضمين الرسالة المختفية فى النسخة الاحتياطية، وسيتم حذف الرسائل ذاتية التدمير عندما يستعيد المستخدم النسخة الاحتياطية.

هل يمكن أخذ لقطة شاشة "سكرين شوت" من هذه الرسائل؟

يمكن حفظ المحتوى من الرسائل ذاتية التدمير، إذ يمكن للمستخدمين نسخ وحفظ المحتوى من الرسالة المختفية، بالإضافة إلى إمكانية التقاط سطرين شوت بكل سهولة.