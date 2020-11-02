S96 Pro.. أول هاتف ذكي للرؤية الليلية بالأشعة تحت الحمراء

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هاتف S96 Pro
تسعى العديد من الشركات للمنافسة في سوق الهواتف الذكية من خلال صناعة الهواتف الذكية ذات مميزات قوية و أسعار مناسبة .
أعلنت شركة Doogee أن هاتفها S96 Pro الذي يوصف بأنه أول هاتف ذكي متين للرؤية الليلية بالأشعة تحت الحمراء ويعمل بنظام أندرويد 10، أصبح متاحا الآن.
الهاتف يأتي بالتزامن مع مناسبة ”يوم العزاب“ في الصين، ويبلغ سعره نحو 299.99 دولار، ويمكن الحصول عليه مقابل 239.99 دولار بدلاً من ذلك عند الطلب المسبق للهاتف، بسعر ”يوم العزاب“.
ومن أبرز المميزات الموجودة في هاتف S96 Pro كاميرا الرؤية الليلية التي تعتمد على شريحة مستشعر (Sony IMX350)، مع أربعة مصابيح تعمل بالأشعة تحت الحمراء، و4 مصابيح LED.
وتقول شركة Doogee إنك ستكون قادرا على تصوير أي شيء بوضوح حتى في الظلام الدامس، وهذا يختلف عن تقنية FLIR التي تبحث عن الحرارة الموجودة في أجهزة مثل (Blackview BV9900 Pro).
ويضم الهاتف كذلك 3 كاميرات خلفية وكاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل، ومجموعة شرائح Mediatek G90، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 128 جيجابايت.
ويتمثل الضعف الحقيقي الوحيد في شاشة الهاتف، التي تأتي بقياس 6.22 بوصة ومعدل تحديث قدره 1520 × 720 بكسل – وهذا لا يساوي حتى دقة HD كاملة.
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