سامسونغ تسعى للسيطرة على سوق الهواتف القابلة للطي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 2 نوفمبر 2020 07:18 مساءً - منذ 55 دقيقة

تحاول شركة سامسونغ للسيطرة على سوق الهواتف الذكية القابلة للطي من خلال انتاج عدة هواتف مميزة تكون أسعارها بمتناول الجميع .

تخطط شركة ”سامسونغ“ لتوسيع النطاق السعري لهواتفها الذكية القابلة للطي، حيث كشفت أنها ستستمر في تعزيز محفظتها من الهواتف الذكية القابلة للطي في عام 2021، نظرا لأن المتوافرة حاليا يتم تسعيرها بسعر أعلى من 1000 دولار.

ويمكن للإعلان الجديد أن يجعل هذه الهواتف المتميزة في متناول الجميع.

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وبحسب تقرير لموقع ”ذا إليك“، صرحت ”سامسونغ“ أنه على الرغم من أن الهواتف الذكية القابلة للطي تمثل جزءا صغيرا من إجمالي مبيعات الهواتف الذكية، إلا أنها تنوي زيادة هذه الفئة كل عام.

وكشفت شركة التكنولوجيا الكورية الجنوبية العملاقة -أيضا- أنها تتوقع انخفاض المبيعات والربحية في الربع الأخير من عام 2020، وعزت ذلك إلى المنافسة الشديدة على مبيعات نهاية العام.

وكانت الأرباح التشغيلية لشركة ”سامسونغ“ هي الأعلى في عامين، وكانت المبيعات أعلى على الإطلاق في هذا الربع.

وسيأتي الهاتف الذكي القابل للطي القادم من ”سامسونغ“ بدعم ”S Pen“، كما يبدو أن الشركة مستعدة تماما لإطلاق هاتفها الذكي W21 5G الجديد القابل للطي في السوق الصينية في الـ 4 من نوفمبر/ تشرين الثاني، ومن المتوقع أن يكون مشابها لهاتف Galaxy Z Fold 2.