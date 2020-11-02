سامسونغ تدعم هاتفها الجديد Galaxy Z Fold 3 بقلم ضوئي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 2 نوفمبر 2020 07:18 مساءً - منذ 47 دقيقة

تسعى شركة سامسونغ الكورية الجنوبية إلى تدعيم هاتفها الجديد القابل للطي بميزات فريدة من نوعها .

أكدت تقارير تقنية أن هاتف سامسونغ المقبل، القابل للطي، والذي سيحمل اسم ”غالاكسي زد فولد 3“ (Galaxy Z Fold 3) سيأتي مع قلم ضوئي (S Pen) أسوة بسلسلة ”النوت“ الشهيرة.

وكشف موقع (LetsGoDigital) عن براءة اختراع (Samsung Electronics) تُظهر جهازا محمولاً يطوى إلى النصف ولديه دعم للقلم، وعندما لا يكون قيد الاستخدام، يتم إدخال القلم في جسم الهاتف.

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وبناءً على براءات الاختراع السابقة، يبدو كما لو أن المفصل يمكن أن يخضع لإصلاح كبير من حيث التصميم، من أجل التناغم مع وجود القلم الضوئي، الذي سيعطي الجهاز مزايا هائلة.

وتذكر براءة الاختراع أيضاً تقنية الرنين الكهرومغناطيسي (EMR)، المستخدمة في هواتف (Note).

وكانت هناك شائعات بأن الهواتف القابلة للطي ستستخدم شاشات العرض الكهروستاتيكي النشطة (AES) التي رغم أنها أغلى ثمناً إلا أنها أفضل من حيث المرونة.

وتثور تكهنات واسعة في الأوساط التقنية مؤخراً، مفادها أن ”سامسونغ“ ستعمل على دمج سلسلة (Galaxy Z Fold) و (Galaxy Note)، ويبدو أن الهاتف القابل للطي القادم والمجهز بقلم إلكتروني هو شيء تحرص عليه سامسونغ.