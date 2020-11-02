تكنولوجيا: WhatsApp يعلن عن ميزة الرسائل المؤقتة التي تقدم لاحقاً في التطبيق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلن مطوري تطبيق WhatsApp اليوم عن ميزة “Disappearing Messages” التي تدعم المستخدم بإرسال الرسائل ومن ثم إزالة الرسالة من المحادثات بعد وقت محدد.

يعمل مطوري الواتس اب منذ عدة أشهر على تطوير ميزة جديدة في التطبيق تعربف بميزة “Disappearing Messages” والتي تدعم إرسال رسائل مؤقتة في التطبيق، واليوم أكد مطوري التطبيق على خطط إضافة الميزة قريباً في تحديث جديد للتطبيق.

Advertisements

ولقد إستعرض مطوري تطبيق WhatsApp تفاصيل ميزة الرسائل المؤقتة التي تنطلق لاحقاً، حيث تدعم الميزة الرسائل الفردية، كما يمكن تطبيق الميزة في كافة المحادثات، أو المحادثات الجماعية أيضاً في التطبيق.

ومن المقرر أن تعمل ميزة “Disappearing Messages” كالآتي:

تعمل الميزة على حذف الرسائل المؤقتة بعض 7 أيام بشكل تلقائي في حالة عدم فتح التطبيق، لكن قد تتوفر معاينة الرسائل عبر الإشعارات

عند الرد على الرسائل المؤقتة يتم إقتباس الرسائل الأولى

عند الرد على الرسائل المؤقتة قد يستمر النص المقتبس في الظهور بعد 7 أيام

في حالة إعادة توجيه الرسائل المؤقتة في المحادثات مع إغلاق ميزة “Disappearing Messages” لن يتم إزالة الرسائل

سيتم حذف الرسائل المؤقتة عند إسترداد النسخة الإحتياطية من التطبيق

لن تؤثر إعدادات الميزة على الرسائل التي تم إرسالها في السابق

يمكن للمستخدم إيقاف الميزة في الرسائل الفردية، بينما سيتاح لأدمين المجموعة فقط تمكين أو إزالة ميزة الرسائل المؤقتة.

المصدر

اعلان





