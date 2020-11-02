تكنولوجيا: تسريبات مصورة تكشف عن تصميم ومواصفات هاتف Moto G10 Play

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات عن خطط موتورولا لإطلاق هاتف Moto G10 Play، ولقد إستعرضت الصور المسربة تصميم الهاتف الذي ينطلق بنموذج رقم XT-2117.

كانت شركة موتورولا قد قدمت هاتف Moto G9 Play مؤخراً للأسواق، ومن جديد تستعد الشركة لإطلاق إصدار جديد من السلسلة بعنوان Moto G10 Play.

وتؤكد التسريبات على أن هاتف Moto G10 Play يأتي بشاشة Max Vision بحجم 6.5 إنش وتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية كما في سلسلة هواتف Moto G8.

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كما يأتي هاتف Moto G10 Play بمستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف، يأتي إلى أسفل زر التحكم في مستوى الصوتيات، كما تأتي الجهة الخلفية بإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية بتصميم مربع لوحدة الكاميرة، ويظهر شعار Moto إلى أسفل إعدادات الكاميرة.

أيضاً تشير التسريبات إلى أن هاتف Moto G10 Play يأتي بقياسات 165.3 في 75.4 في 9.5 إلى 10.4مم، كما يضم الهاتف مدخل 3.5 مم للسماعات، ويأتي الجزء السفلي بمنفذ USB C، مع مكبر صوتيات، كما أكدت تسريبات Rheinland على أن الهاتف يضم بطارية بقدرة 5000 mAh، لذا نترقب الإعلان الرسمي لمزيد من التفاصيل.

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