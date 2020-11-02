آبل تُعلن عن برنامج لإستبدال سماعات AirPods Pro المتضررة للمستخدمين

فاطمة أيت طالب - دبي - إذا كنت قد إشتريت مؤخرًا سماعات AirPods Pro من آبل، فيبدو أنك قد تكون مؤهلاً لإستبدالها مجانًا. هذا وفقا لوثيقة الدعم على الموقع الرسمي لشركة آبل على الويب والتي تنص على أن سماعات AirPods المصنعة قبل أكتوبر 2020 قد تقع ضحية لبعض المشاكل المتعلقة بالصوت.

ووفقا لشركة آبل، إذا كانت سماعات AirPods Pro تُعاني من ” أصوات طقطقة أو ثابتة تزداد في البيئات الصاخبة، وذلك أثناء ممارسة الرياضة أو أثناء التحدث على الهاتف ” أو ” إذا كانت تقنية إلغاء الضوضاء لا تعمل كما هو متوقع، مثل فقدان صوت الباس، أو زيادة في أصوات الخلفية، مثل ضوضاء الشوارع أو الطائرات “، يبدو أنك ستكون مؤهلاً للحصول على وحدة بديلة مجانية.

أوضحت شركة آبل أيضًا أنه لن يتم إستبدال الوحدة بكاملها، مثل العلبة. أيضًا، ستقوم شركة آبل فقط بإستبدال السماعة المتضررة فقط، لذلك إذا كانت السماعة اليسرى من AirPods Pro على سبيل المثال جيدة، فلن يتم إستبدالها. ستقوم الشركة بإجراء بعض التشخيصات لتحديد سماعة الأذن المتأثرة وستستبدلها وفقًا لذلك.

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لذلك، إذا وجدت أن إحدى سماعات AirPods Pro الخاصة بك تعاني من هذه المشاكل، فعليك التوجه إلى أحد مقدمي الخدمات المعتمدين من قبل شركة آبل وتحديد موعد في أحد متاجر آبل حيث ستقوم بإستبدالها.