ثلاثة هواتف جديدة ستنضم لتشكيلة Redmi Note 9 هذا الشهر، وواحد منها يضم كاميرا بدقة 108MP

فاطمة أيت طالب - دبي - قد يتوقع المرء أن تستعد شركة Xiaomi لإطلاق تشكيلة Redmi Note 10 Series، ولكن وفقًا للمسرب الصيني البارز Digital Chat Station، فسوف تقوم الشركة الصينية بدلاً من ذلك بإطلاق ثلاثة هواتف جديدة كجزء من تشكيلة Redmi Note 9 Series.

الهواتف الثلاثة الجديدة ستأتي هذا الشهر، واحد منها يضم كاميرا أساسية بدقة 108 ميغابكسل تستخدم المستشعر Samsung ISOCELL HM2 الجديد الذي تم إصداره منذ أكثر من شهر بقليل. تشير الشائعات السابقة حول الهاتف إلى أنه سيضم أيضًا كاميرا مُقربة.

هذا يتركنا نتساءل عما يحدث لسلسلة هواتف Redmi Note 10 Series. من المحتمل أن تقوم الشركة بتأجيلها للنصف الأول من العام المقبل أو قررت تخطي هذا الجيل. سنعرف المزيد عن ذلك في نهاية هذا الشهر حيث من المفترض أن يتم الكشف عن الأعضاء الثلاثة الجدد في تشكيلة Redmi Note 9 Series.