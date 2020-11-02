ظهور المزيد من مواصفات الهاتف Oppo K7x قبيل الإعلان الرسمي

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن تقوم شركة Oppo بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Oppo K7x يوم الأربعاء المقبل الموافق لـ 4 نوفمبر، وكشفت الشركة مبدئيًا أن هذا الجهاز سيحتوي على بطارية كبيرة. الآن ظهر هذا الهاتف والذي يحمل الإسم الرمزي PDM00 على منصة إختبارات الأداء Geekbench مع المعالج MediaTek Dimensity 720 5G، بينما كشف منشور رسمي جديد على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo عن قدوم الهاتف أيضًا مع شاشة LCD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz.

إختبارات الأداء تُظهر أن الهاتف يضم 8GB من الذاكرة العشوائية وهو أمثر مثير للإعجاب بالنسبة لهاتف من الفئة الإقتصادية. يمكننا أيضًا أن نرى أنه سيأتي مسبقًا مع نظام Android 10 ومع واجهة ColorOS 7.

قال المنشور الرسمي أيضًا أن الهاتف Oppo K7x سيضم شاشة تمتاز بسرعة تبلغ 180Hz على مستوى الإستجابة لعمليات اللمس، وتضم كذلك ثقبًا في الركن الأيسر العلوي من أجل الكاميرا الأمامية. وعلاوة على ذلك، فقد كشف لنا هذا المنشور كذلك أن هذا الهاتف سيأتي كذلك مع مستشعر بصمات الأصابع في الجانب الأيمن، وأزرار التحكم بالصوت على الجانب الأيسر.

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يُقال أن الهاتف Oppo K7x ظهر بالفعل على موقع هيئة الإتصالات الصينية TENAA مع بطارية ضخمة بسعة 5000mAh، وشاشة بحجم 6.5 إنش وبدقة +FullHD، وأربع كاميرات في الخلف تمتاز الكاميرا الأساسية فيها بدقة 48 ميغابكسل. على أي حال، سيتم تأكيد كل شيء في غضون يومين عندما سنعرف أيضًا كل شيء عن أسعار وموعد إطلاق الهاتف.