تشكيلة Honor V40 Series ستصل في منتصف شهر ديسمبر المقبل مع معالجين مختلفين

فاطمة أيت طالب - دبي - بالعودة إلى شهر أكتوبر الماضي، إكتشفنا إعلانًا تشويقيًا حول تشكيلة Honor V40 Series، والذي يوضح أن العلامة التجارية لا تزال حريصة على تصنيع الهواتف الذكية على الرغم من المشاكل التي تواجهها الشركة الأم، Huawei.

اليوم نحن نعرف المزيد عن التشكيلة القادمة، بفضل أحد المسربين البارزين في الصين. ووفقا لهذا الأخير، فقد ذكر أن هذه التشكيلة ستصل في شهر ديسمبر المقبل، وذكر أيضًا أن بعض الوحدات ستستخدم المعالج +MediaTek Dimensity 1000 في حين ستستخدم الوحدات الأخرى المعالج HiSilicon Kirin 9000.

تشمل المواصفات التي تردد أنها ستصل مع الهاتف Honor V40 أيضًا شاشة تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz وبدقة +FullHD، وكاميرتين في ثقب عريض يتواجد في الركن الأيسر العلوي من الشاشة، فضلا عن كاميرا أساسية بدقة 50 ميغابكسل في الخلف، وبطارية تدعم الشحن السلكي بقوة 66W والشحن اللاسلكي بقوة 40W مما يجعل Honor V40 أول هاتف من العلامة التجارية الصينية يستخدم تكنولوجيات الشحن السريع هذه.

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لطالما إستعارت الهواتف الرائدة للعلامة التجارية الصينية Honor بعض الحلول من هواتف Huawei P Series و Huawei Mate Series الرائدة. عادة ما تتمكن شركة Honor من الجمع بين المواصفات التقنية المتقدمة والسعر الجذاب، لذلك نتطلع إلى الكشف عن الهاتف Honor V40 في الشهر المقبل، ونأمل أن يتبع ذلك إطلاق فوري على الصعيد العالمي.