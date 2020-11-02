سامسونج تُحدد موعد الإعلان الرسمي عن المعالج Exynos 1080

فاطمة أيت طالب - دبي - كشفت شركة سامسونج عن موعد الإعلان الرسمي عن المعالج Exynos 1080 الذي سيتم تصنيعه بإستخدام تكنولوجيا 5 نانومتر والذي سيأتي لخلافة المعالج Exynos 980 الذي تم إطلاقه في العام الماضي. ومن المقرر الآن أن يتم الإعلان رسميًا عن المعالج Exynos 1080 الجديد في اليوم 12 نوفمبر بالعاصمة الصينية شنغهاي وسيتم عقد حدث خاص من أجل ذلك. سنحصل على جميع التفاصيل حول المعالج الجديد هناك، ولكن سيتعين علينا الإنتظار قليلا حتى نشاهده لأول مرة على جهاز حقيقي.

ووفقا للشائعات الأخيرة، فسوف يتم إستخدام المعالج Exynos 1080 في الهاتف Vivo X60 القادم من شركة Vivo والذي من المتوقع أن يتم إطلاقه قريبًا في الصين. سيظهر Exynos 1080 كأول معالج مُصنع بإستخدام تقنية 5 نانومتر يضم أنوية Cortex-A78 الكبيرة من شركة ARM والتي تعمل بتردد يصل إلى 3GHz جنبًا إلى جنب مع معالج الرسوميات Mali-G78.

لقد تم بالفعل رصد المعالج Exynos 1080 في منصة إختبارات الأداء AnTuTu حيث إستطاع تحقيق أكثر من 181 آلف نقطة في إختبار المعالج المركزي. هذا يجعل Exynos 1080 في مكانة متقدمة قليلاً عن +Snapdragon 865 الذي تم إستخدامه في تشكيلة Galaxy Note 20 Series.

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كانت نتيجة المعالج في إختبار الرسوميات مثيرة للإعجاب بنفس القدر، فهي بلغت أقل قليلاً من 300 آلف نقطة مما جعل Exynos 1080 يتوفق على بعض هواتف الألعاب الحالية مثل Asus ROG Phone 3، فضلاً عن Xiaomi Mi 10 Ultra الذي تمكن من تحقيق 258171 نقطة فقط.

في أخبار ذات صلة، تم اليوم رصد معالج آخر قادم من شركة سامسونج يحصل على مصادقة هيئة Bluetouth SIG يُدعى Exynos 981، وهو معالج ينتمي إلى الفئة المتوسطة ويدعم البلوتوث 5.2. نحن لا نعرف الكثير حول هذا المعالج، لذا سيتعين علينا إنتظار المزيد من التسريبات حول هذا المعالج القادم.