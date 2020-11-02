سامسونغ تطرح ساعة غالاكسي الجديدة وتتفوق على “آبل” بميزات مدهشة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 2 نوفمبر 2020 04:15 مساءً - منذ 3 ساعات

تعتبر شركة “سامسونغ” الكورية أكثر خبرة في الأجهزة القابلة لارتداء، وحاليا كشفت شركة سامسونغ أخيرا عن Galaxy Watch 3 Titanium التي تأتي بحزام معدني أسود مع سوار قابل للإزالة حتى تتمكن من تحقيق الملاءمة المثالية.

وتأتي الساعة مع أداة بسيطة للمساعدة في ضبط الحزام وحامل الشحن اللاسلكي، كما أن جسم الساعة مصنوع من التيتانيوم، بينما الإطار و الإبزيم مصنوعان من المعدن.

ويعتبر التيتانيوم أقوى بثلاث مرات من الفولاذ المقاوم للصدأ كما أن وزنه أقل بكثير، وتزن هذه الساعة التي يبلغ قطرها 45 ملم من دون حزام 42.9 جرام فقط، وهي أقل من طراز الفولاذ المقاوم للصدأ 45 ملم والذي يبلغ 53.8 جرام وطراز 41 ملم الذي يبلغ 48.2 جرام.

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ومن المميزات الأخرى للتيتانيوم تغليفه بطبقة الأكسيد التي تمنع المادة من الصدأ وتمنعها من التفاعل مع جلد الإنسان، ما يجعل الإصدار الجديد غير مسبب للحساسية، في حين أن الفولاذ المقاوم للصدأ غالبا ما يحتوي على النيكل الذي يعاني بعض الناس من الحساسية تجاهه.

ويعتبر العيب أو المشكلة الوحيدة في ساعة Galaxy Watch 3 Titanium سعرها، حيث تم طرح الطراز القديم قياس نموذج 45 ملم بأقل من 384 دولارا، فيما تبلغ تكلفة Galaxy Watch 3 Titanium 733 دولارا.

وقد يكون السعر معقولا، إذا تمت مقارنة Galaxy Watch 3 Titanium بمنافستها من أبل، إلا أنه عند مقارنتها بساعة Huawei Watch GT2 Pro، التي يمكن الحصول عليها مقابل أقل من 291 دولارا، فإنها تبدو باهظة الثمن بشكل كبير.

ومع ذلك، تعتبر ساعة Galaxy Watch 3 Titanium أفضل ساعة ذكية بنظام التشغيل Tizen OS، فهي سريعة ولديها عدد لا يحصى من ميزات اللياقة البدنية والذكاء.