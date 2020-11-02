تكنولوجيا: وان بلس تطلق الإصدار المحدود من هاتف OnePlus 8T Cyberpunk 2077 بسعر 597 دولار

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة وان بلس اليوم عن إصدارها الخاص من هاتف OnePlus 8T Cyberpunk 2077 في السوق الصيني، والذي يأتي بسعر 597 دولار ويتوفر في السوق الصيني بدءاً من 11 من نوفمبر.
ينطلق الإصدار الخاص من هاتف OnePlus 8T بثيم مستوحى من لعبة Cyberpunk 2077 RPG، حيث يأتي الهاتف بتصميم نحيف وخفيف، كما يأتي الجزء الخلفي من الهاتف بتصميم مقسم إلى ثلاثة أجزاء، حيث يضم الجزء العلوي وحدة الكاميرة التي تتميز بشعار Cyberpunk 2077 في الجانب الأيمن و4 من المستشعرات مع 2 فلاش LED في الجانب الأيسر.
من جانب أخر يأتي الجزء الأوسط من الجهة الخلفية بتصميم زجاجي AG بنقوش ثلجية، بينما يأتي الجزء السفلي من هاتف OnePlus 8T Cyberpunk 2077 بتصميم من ألياف الكربون مع بعض النقوش وأيضاً شعار Cyberpunk 2077 باللون الأصفر، كما يتميز الهاتف بشريط بإضاءة من النيون باللون الأصفر، حيث يبدأ وميض الشريط عند فتح الهاتف.
كما تأتي ميزة إستشعار البصمة في الهاتف برسوم متحركة حيث تتميز بصمات الأصابع بتجربة تحاكي مسح العين في لعبة Cyberpunk 2077، بينما تأتي رسوم لعملية شحن البطارية تحاكي إختراق المتسللين.
أيضاً تقدم وان بلس الإصدار الخاص من هاتف OnePlus 8T Cyberpunk 2077 بنظام مؤثرات صوتية للنظام الجديد، مع اثنان من الفلاتر المخصصة بعنوان “Night City” و“Northern California”.
ويتوفر هاتف OnePlus 8T Cyberpunk 2077 بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت، ويأتي بسعر 597 دولار.
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