شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الاتحاد الأوروبى يخطط لمطالبة شركات التكنولوجيا بفتح أرشيف إعلاناتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس مكافحة الاحتكار فى أوروبا عن خططه لمطالبة شركات التكنولوجيا المهيمنة بشرح كيفية عمل الخوارزميات الخاصة بها بموجب قواعد الاتحاد الأوروبى الجديدة المقترحة، وكذلك فتح أرشيف إعلاناتها للمنظمين والباحثين، ومن المحتمل أن تؤثر هذه الخطوة على الشركات العملاقة عبر الإنترنت فى الولايات المتحدة، مثل ألفابيت وجوجل وأمازون وأبل وفيس بوك، بما لديها من كنوز من البيانات وأعمالها الإعلانات المربحة عبر الإنترنت.

ووفقا لموقع Gadgetnow، تساعد خوارزميات الإعلانات الشركات على استهداف المستخدمين بالمنتجات التى يرغبون فى الوصول إليها، إذ قالت مفوضة المنافسة الأوروبية مارجريت فيستاجر إن الهدف هو تسليط الضوء على كيفية عمل هذه الخوارزميات والتأكد من أن الشركات مسؤولة عن قراراتها.

وقالت فى حدث نظمته وكالة الأبحاث Algorithm Watch ومركز السياسة الأوروبية: "سيتعين على أكبر المنصات تقديم مزيد من المعلومات حول طريقة عمل الخوارزميات الخاصة بها عندما يطلب المنظمون ذلك".

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وأوضحت فيستاجر إن شركات التكنولوجيا سيطلب منها أيضًا منح المنظمين والباحثين إمكانية الوصول إلى البيانات التى بحوزتهم - بما فى ذلك أرشيف الإعلانات ".

وستعلن فيستاجر مجموعتين من مسودات القواعد المعروفة باسم قانون الخدمات الرقمية وقانون الأسواق الرقمية فى 2 ديسمبر، مع التأكيد على تصميم الاتحاد الأوروبى على كبح جماح عمالقة التكنولوجيا وإجبارهم على لعب دور أكثر عدالة.

وستحتاج التشريعات الجديدة إلى مدخلات من دول الاتحاد الأوروبى والبرلمان الأوروبى قبل أن تدخل حيز التنفيذ، وهى عملية قد تستغرق عامًا أو أكثر.