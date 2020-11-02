شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تفقد 450 مليار دولار من قيمتها السوقية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فقدت شركة أبل، 450 مليار دولار من قيمتها السوقية، فيما أصبحت أول شركة أمريكية تتجاوز قيمتها السوقية تريليوني دولار في أغسطس الماضي، وبلغت أعلى مستوياتها في سبتمبر.

ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، فإن فقد عملاق الهواتف الذكية 450 مليار دولار من قيمتها السوقية يعد انخفاضا قدره 19%، وشكلت الموجة البيعية الأخيرة لأسهمها، انخفاضا بنسبة 5.6%، أكثر من 120 مليار دولار من الخسائر.

وتبلغ قيمة "أبل" الآن 1.85 تريليون دولار ولا تزال الشركة الأمريكية الأكثر قيمة، لكن المبلغ الذي تم اقتطاعه من قيمتها التي بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق في سبتمبر، يعادل أكثر من القيمة السوقية الكاملة لشركة "فيزا"، وهي سابع أكبر شركة في مؤشر "إس آند بي 500"، وأكبر من قيمة بورصة تايلاند.

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يأتي التراجع في الوقت الذي أعلنت فيه شركة التكنولوجيا العملاقة عن مبيعات "أيفون" التي جاءت دون تقديرات المحللين، كما لم تقدم الشركة أي توقعات عن أداء الربع الجديد، فيما بلغت عائدات الشركة من "أيفون" خلال الربع الرابع من العام المالي 26.4 مليار دولار، مقارنة بالتوقعات البالغة 27.1 مليار دولار.

وفى سياق آخر نشرت أبل صفحة دعما على موقعها على الإنترنت يوم الجمعة الماضية، تتعلق بمشكلة واجهها بعض مستخدمى AirPods Pro، إذ تبدأ الصفحة التى تحمل عنوان "برنامج خدمة AirPods Pro لمشاكل الصوت" بالقول إن عددًا صغيرًا من وحدات AirPods Pro التى تم تصنيعها قبل هذا الشهر تواجه مشاكل فى الصوت، وتتضمن هذه المشاكل أصوات طقطقة شبيهة بالأصوات الساكنة التى تزيد من مستوى الصوت فى البيئات الصاخبة.

ووفقا لموقع Gadgetsnow، اشتكى المستخدمون أيضًا من أن إلغاء الضوضاء النشط (ANC) ، وهى الميزة التى تقضى على الضوضاء المحيطة والخلفية من AirPods Pro لا تعمل كما هو متوقع، وفى بعض الأحيان، تخترق ضوضاء الخلفية مثل حركة المرور من شارع مزدحم، أو ضوضاء الطائرات من السماء الصمت المتوقع من ميزةANC .

ولاحظ المستخدمون الآخرون فقدان الأصوات المنخفضة والعميقة، لذا قررت أبل فعل الشيء الصحيح وستقوم هى أو مقدم خدمة معتمد تابع لها، بإصلاح المشكلة مجانًا، هذا بغض النظر عما إذا كان يجب استبدال أحد سماعتى الأذن أو كليهما.

يمكنك تحديد موعد فى متجر أبل أو الاتصال بدعم أبل أو البحث عن مقدم خدمة معتمد من الشركة، وقبل أن تقرر أى من هذه الأماكن استبدال الأجزاء المعيبة من AirPods Pro ، سيتم فحصها للتأكد من أنها مؤهلة للبرنامج.