شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطرح شبكة VPN لحماية مستخدميها من الاختراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت جوجل عن شبكة افتراضية خاصة (VPN) بواسطة جوجل Oneلتوفير طبقة إضافية من الأمان عبر الإنترنت على هواتف أندرويد، وحماية الأشخاص من القرصنة عبر شبكات wi-fi العامة غيرالآمنة، وأصبحت ميزة VPN من جوجل One متاحة للأشخاص الذين يستخدمون 2 تيرابايت وخطط أعلى، وإذا قمت بمشاركة خطة جوجل One بسعة 2 تيرابايت مع أفراد العائلة (حتى خمسة أشخاص إضافيين)، فيمكنهم أيضًا تمكين VPN على أجهزتهم الخاصة دون أى تكلفة إضافية.

ووفقا لموقع timesnownews، سيتم طرح VPN من جوجل One فى الولايات المتحدة فى الأسابيع المقبلة من خلال تطبيق جوجل One (أندرويد فقط) وسيتوسع ليشمل المزيد من البلدان وإلى iOS و Windows و Mac فى الأشهر المقبلة.

وأوضحت الشركة فى بيان إنها بصدد طرح "جلسات احترافية" بواسطة جوجل Oneبدعم VPN، وقالت الشركة يوم الخميس: "باستخدام Pro Sessions، يمكنك جدولة جلسات فردية عبر الإنترنت مع أحد خبراء جوجل لمعرفة المزيد حول الشبكات الافتراضية الخاصة وكيفية البقاء أكثر أمانًا على الإنترنت".

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ستتوفرجلسات Pro أيضًا فى الأسابيع المقبلة لجميع أعضاء 2TB فى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا، إذ تم دمج VPN فى تطبيق جوجل One، لذا أصبح بضغطة زر واحدة فقط، يمكنك "الاطمئنان لمعرفة أن اتصالك آمن من المتسللين".