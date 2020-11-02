شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يطورون طلاءًا للجوارب يقتل البكتيريا ويمنع رائحة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طور علماء فى تايلاند طلاءًا للجوارب يقتل البكتيريا ويعالج رائحة القدم الكريهة يمكنه منع الروائح القدم، إذ صنع هذا الطلاء من جزيئات أكسيد الزنك النانوية ZnO-NPs، ويقول العلماء إن الخصائص المضادة للبكتيريا لـ ZnO-NPs، وهى غير ضارة لجلد الإنسان، تجعل الطلاء مناسبًا ليتم دمجه فى المنسوجات، بما فى ذلك الجوارب.

تم اختبارالجوارب المطلية بنجاح على طلاب عسكريين من قبل باحثين فى مستشفى سيريراج، بجامعة ماهيدول فى تايلاند، بعد أن تابع الباحثون دراسة أجريت عام 2018 حول انتشار عدوى القدم الفطرية لدى طلاب البحرية التايلاندية.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، قال كبير مؤلفى الدراسة الدكتور بونياوى أونجسري: "أثناء إتمام فترة التدريب كضابط بحرى فى القسم الطبى، رأيت عددًا كبيرًا من الإصابات بالقدم بالعسكريين، وأردت أن أجد طريقة لمنع وعلاج هذه الالتهابات الفطرية والبكتيرية وتلك الحالات المرتبطة بها، وأظهرت الدراسات السابقة الخصائص المضادة للبكتيريا لأكسيد الزنك، لذلك أردنا اختبار فعالية هذه التكنولوجيا الجديدة فى بيئة واقعية."

قام الباحثون بتتبع ارتداء الجوارب المطلية على 148 طالبًا فى مدرسة التقييم البحرية التايلاندية، حيث رأوا أن داء البرومودس وانحلال القرنية التقشرى من الشكوى الشائعة بين أفراد الجيش، إذ تحدث مشاكل القدم، لأكثر من ثلث أى نحو 38.5 فى المئة، من طلاب البحرية فى تايلاند، وفقًا لدراسة 2018.

تم إجراء دورة تدريبية ميدانية للطلاب لمدة 14 يومًا، ثم تم وضعهم عشوائيًا إما بمجموعة ترتدى جوارب مطلية بـ ZnO-NP أو مجموعة ممن يرتدون الجوارب العادية، وقام الطلاب بتقييم مستويات رائحة أقدامهم بأنفسهم واستكملوا استبيانات لتقييم المخاطر السلوكية، بينما أجرى أطباء الأمراض الجلدية أيضًا فحوصات القدم.

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قلم الطلاب، الذين طُلب منهم ارتداء الجوارب المخصصة لهم فقط، بتقييم مستويات الرائحة لديهم عند الانتهاء من الدورة التدريبية، وأظهرت الدراسة أن أولئك الذين يرتدون الجوارب المطلية بـ ZnO-NP لديهم روائح أقل بكثير فى القدم.

وقد تمت مقارنة ذلك مع مجموعة طلاب الجوارب غير المطلية الذين عانوا من رائحة قدم أكثر كثافة مع "تأثير سلبى أكبر على حياتهم اليومية ، حسبما أفاد الخبراء.

ووجدوا أيضًا أن المشاركين الذين يرتدون الجوارب غير المطلية كانوا أكثر عرضة للإصابة بتحلل القرنية المحفور مقارنةً بالمشاركين الذين يرتدون الجوارب المطلية بـ ZnO-NP.

قال الدكتور أونجسري: "تثبت نتائجنا فعالية الجوارب المطلية بـ ZnO-NP فى منع الإصابة بالبرومودس وانحلال القرنية، ويمكن أن توفر هذه الجوارب خيارًا جديدًا وقائيًا أوليًا لكل من الأفراد العسكريين وأولئك المعرضين لهذه الظروف المحرجة وغير السارة، ونحن نواصل بحثنا مع المنسوجات الأخرى ونأمل فى علاج ومنع نمو الالتهابات البكتيرية والفطرية."