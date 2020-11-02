بدلة لقياس الجسم ثلاثية الأبعاد

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 2 نوفمبر 2020 01:14 مساءً - اعلنت شركة بيع الأزياء اليابانية بالتجزئة (Zozo)، إن بدلة قياس الجسم الثلاثية الأبعاد التي يمكنها التقاط صور ثلاثية الأبعاد دقيقة للغاية للجسم (Zozosuit 2) قد حلت العيوب التي ظهرت في نسختها السابقة.

وتلقت البدلة الأصلية، التي سمحت للمستخدمين عند مسحها باستخدام هاتف ذكي بتحميل قياساتهم وطلب ملابس مصنوعة حسب الطلب، اهتمامًا كبيرًا من صناعة الأزياء، لكنها فشلت في زيادة المبيعات وسط شكاوى من ضعف في الأحجام.

وقال ماساهيرو إيتو (Masahiro Ito)، رئيس العمليات، في مقابلة: إن مهندسي (Zozo) أعادوا صياغة الخوارزميات الخاصة بهم وزادوا عدد علامات القياس إلى 20000 في (Zozosuit 2) بدلًا من العدد السابق البالغ 400 علامة قياس.

وأضاف لوكالة رويترز: أمضينا العامين الماضيين في التخلص من كل مشكلة يعاني منها الناس لذا فإن العملية برمتها أكثر قوة، وكنا نسير سابقًا بسرعة كبيرة، لكننا بحاجة إلى توخي الحذر في الوقت الحالي.

ويستهدف تجار التجزئة للأزياء عبر الإنترنت تقنية قياس الجسم الدقيقة وسهلة الاستخدام، وذلك لأنهم يحاولون تقليل المرتجعات.

وتسعى شركة (Zozo)، التي تسيطر عليها شركة سوفت بانك (SoftBank)، إلى البحث عن شركاء في مجالات اللياقة البدنية والرعاية الصحية وقطاعات أخرى.

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وتأمل الشركة في تقديم البدلة في غضون عام، وقال إيتو: إن التصميم الجديد يمكن إنتاجه بتكلفة منخفضة عبر عملية طباعة قابلة للتطوير بسهولة.

ومن خلال تقديم تقنيات القياس الخاصة بها إلى أطراف خارجية، تأمل (Zozo) في تشغيل خدمات جديدة ثورية من خلال الجمع بين ذكاء القياس والتقنيات والخبرة الفريدة لشركاء العلامات التجارية في مختلف الصناعات.

وتشتهر الشركة بموقع بيع الأزياء بالتجزئة عبر الإنترنت (Zozotown)، وتقدم أيضًا تقنية (Zozomat) لقياس القدمين، التي تقول: إنها خفضت مرتجعات الأحذية بنحو الثلث.

وتتيح تقنية (Zozomat) للعملاء مسح أقدامهم ضوئيًا بشكل ثلاثي الأبعاد باستخدام هواتفهم الذكية وتلقي توصيات بمقاسات الأحذية عبر مختلف العلامات التجارية والأنماط.

وغادر المؤسس يوساكو مايزاوا (Yusaku Maezawa) الشركة العام الماضي، واجتذب أكثر من 10 ملايين متابع عبر منصة تويتر من خلال الهدايا النقدية وخطة للدوران حول القمر عبر صاروخ شركة سبيس إكس (SpaceX).