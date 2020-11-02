تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هاتف Vivo V20 SE بكاميرة ثلاثية وشحن سريع بقدرة 33W

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Vivo رسمياً اليوم عن هاتف Vivo V20 SE الذي ينطلق بشاشة AMOLED وكاميرة ثلاثية، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33W.
يتميز هاتف Vivo V20 SE بشاشة AMOLED بحجم 6.44 إنش، وجودة عرض Full HD بلس، كما تضم الشاشة نتوء القطرة للكاميرة الأمامية مع مستشعر بدقة 32 ميجا بيكسل، كما تشغل الشاشة نسبة 90.12% من إطار الهاتف.
كما يضم هاتف Vivo V20 SE رقاقة معالج Snapdragon 665، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، أيضاً يأتي الهاتف بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 8 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.
مواصفات هاتف Vivo V20 SE
- شاشة AMOLED بحجم 6.44 إنش، وجودة عرض Full HD بلس ودقة 2400 في 1080 بيكسل
- رقاقة معالج Snapdragon 665 ثماني الأنوية وبدقة تصنيع 11 نانومتر، وكرت شاشة Adreno 610
- ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي عبر بطاقة microSD
- نظام تشغيل Android 10، وواجهة Funtouch OS 11
- يدعم اثنان من شرائح SIM
- كاميرة خلفية ثلاثية بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.8، وفلاش LED، مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 120 درجة وفتحة عدسات f/2.2، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.4 لعمق التصوير.
- كاميرة أمامية بدقة 32 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.0.
- مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة
- مدخل 3.5 مم للسماعات
- قياسات الهاتف 161.00 في 74.08 في 7.83مم، مع وزن 171 جرام.
- بدعم الإتصال بشبكات Dual 4G VoLTE، وWi-Fi 802.11 ac بتردد 2.4GHz و 5GHz، والبلوتوث 5.0
- بطارية بقدرة 4100 mAh، تقنية الشحن السريع بقدرة 33W
ومن المقرر أن يتوفر هاتف Vivo V20 SE بألوان الأخضر والأسود، كما ينطلق البيع بدءاً من غداً 4 من نوفمبر في منافذ البيع.
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