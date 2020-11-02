تكنولوجيا: هاتف REDMI K30S ULTRA يسجل مبيعات 100000 وحدة في دقيقة واحدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شاومي عن تحقيق هاتف REDMI K30S ULTRA مبيعات تصل إلى 100000 وحدة خلال دقيقة واحدة من إنطلاق الهاتف للبيع.

كشف Zeng Xuezhong نائب رئيس شركة شاومي عن تسجيل الشركة رقم قياسي جديد، حيث إستطاعت أن تسجل مبيعات 100000 وحدة من هاتف REDMI K30S ULTRA.

تستعد شركة شاومي لخفض سعر Redmi K30S Ultra في يوم Double Eleven من سعر 343 دولار إلى 388 دولار ليكون أقل مستوى تسعير في الإصدارات المميزة برقاقة معالج Snapdragon 865، كما تخطط الشركة لبدء المرحلة الثانية من مبيعات الهاتف في 4 من نوفمبر.

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وتقدم شاومي هاتف Redmi K30S Ultra بشاشة LCD بمعدل تحديث 144Hz وحجم 6.67 إنش، وجودة عرض FHD بلس، كما يضم الهاتف ذاكرة عشوائية LPDDR5، وسعة تخزين UFS 3.1.

أيضاً يضم الهاتف مستشعر بدقة 20 ميجا بيكسل للكاميرة الأمامية في ثقب الشاشة، وكاميرة ثلاثية في الجهة الخلفية مميزة بمستشعر بدقة 64 ميجا بيكسل، مع مستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 13 ميجا بيكسل، ومستشعر macro بدقة 5 ميجا بيكسل، كما يدعم هاتف Redmi K30S Ultra بطارية بقدرة 5000 mAh، أيضاً ينطلق الهاتف بواجهة MIUI 12.

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