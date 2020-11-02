الإعلان رسميًا عن الهاتف OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Edition

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة OnePlus للتو عن نسخة Cyberpunk 2077 Edition من هاتفها الرائد الأحدث OnePlus 8T. هذه النسخة الخاصة الجديدة متوفرة في الصين حاليًا، وهي تُكلف 300 يوان صيني أكثر مقارنة مع النسخة العادية مع العلم بأنه سيتم عرضها للطلب المسبق إبتداءً من يوم 2 نوفمبر إلى غاية 10 نوفمبر مقابل 3999 يوان صيني.

ما الشيء الجديد في نسخة Cyberpunk 2077 Edition من الهاتف OnePlus 8T؟ في البداية، تصميم هذه النسخة يختلف كثيرًا عن تصميم النسخة العادية، فوحدة الكاميرا أصبحت عريضة جدًا بحيث أصبحت تأخذ معظم المساحة في الجزء العلوي من الهاتف لإضافة شعار Cyberpunk 2077. وعلاوة على ذلك، فهناك طبقة زجاجية أخرى في الجزء السفلي من الهاتف تُغطي شعار Cyberpunk 2077 آخر، في حين يبدو الجزء الأوسط من الهاتف مماثلاً للنسخة العادية من OnePlus 8T، ولكن لا يمكننا تأكيد ذلك في الوقت الراهن.

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العلبة الخاصة بالهاتف OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Edition تضم شاحن بقوة 65W، والذي يبدو مشابها للشاحن الذي يأتي مع النسخة العادية من الهاتف OnePlus 8T بإستثناء أنه يضم شعار Cyberpunk 2077. وفي الأخير، هناك غطاء واقي في العلبة أيضًا مع قطوع لإظهار الطبقات الزجاجية في الخلف. وكما يمكنك أن تتوقع، فالهاتف OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Edition يأتي كذلك مع ثيم خاص، وخلفيات حية خاصة، فضلا عن أيقونات تتماشى مع التصميم الخارجي للهاتف.