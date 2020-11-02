Xiaomi تحقق نموًا مُزدوج الرقم وتنجح في تخطي آبل لتحتل المرتبة الثالثة عالميًا

فاطمة أيت طالب - دبي - في الأسبوع الماضي، أوضحنا لكم أن شركة سامسونج عادت لتحتل المرتبة الأولى في سوق الهواتف الذكية خلال الربع الثالث من هذا العام بعدما خطفت العرش مرة أخرى من شركة Huawei، على الأقل وفقا للإحصائيات والأرقام المُقدمة من قبل شركة Canalys المتخصصة في بحوث السوق. الآن، تؤكد إثنتين من الشركات الأخرى المتخصصة في بحوث السوق نفس الأمر، فضلا عن حقيقة أن شركة Xiaomi نجحت في تخطي آبل لتصبح الشركة الثالثة الأكثر مبيعًا للهواتف الذكية في العالم بعدما أبصمت على أداء قوي في الربع الثالث من هذا العام.

يقول المحللون في مؤسسة IDC المتخصصة في بحوث السوق أن السوق شهد تدفق شحنات ضخمة من الهواتف الذكية في الفترة ما بين يوليو وسبتمبر في الأسواق الناشئة مثل الهند والبرازيل وإندونيسيا وروسيا. كشفت نبيلة بوبال، مديرة الأبحاث في مؤسسة IDC، عن وجود بعد الطلب المكبوت على الهواتف الذكية، ولكن الزيادة الرئيسية جاءت من العروض الترويجية الضخمة والخصومات الكبيرة التي سرعت عجلة النمو من جديد.

عزز التعلم عن بعد الطلب على الهواتف الذكية الإقتصادية في الهند بحيث أصبحت الهواتف الذكية أقل تكلفة من الأجهزة اللوحية. أدى ذلك إلى رفع مستوى المنافسة في سوق الهواتف الإقتصادية، مما زاد الضغط على الشركات.

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مؤسسة Counterpoint Research من جانبها أشارت إلى أن Realme تمكنت من الوصول إلى 50 مليون شحنة بوتيرة أسرع من أي شركة أخرى بسبب محفظة 5G المتنوعة للشركة والأداء القوي في الصين. حققت العلامة التجارية إنجازًا بارزًا في 9 أشهر فقط، حيث سجلت زيادة ربع سنوية بلغت 90 في المئة على مستوى المبيعات.

ومع ذلك، كانت هناك بعض المطبات في سوق الهواتف الذكية. شهدت الأسواق المتقدمة مثل الصين وأوروبا الغربية وأمريكا الشمالية انخفاضًا كبيرًا في الربع الثالث من العام 2020. وكان قرار آبل بإطلاق تشكيلة iPhone 12 Series في شهر أكتوبر سببًا رئيسيًا لإنخفاض الأرقام نظرًا لأن الشركة الأمريكية تُعتبر منافسة رئيسية في جميع هذه الأسواق.

سجلت سامسونج زيادة جيدة نسبيًا قدرها 2 إلى 3 في المئة على مستوى المبيعات، وإنخفضت مبيعات Huawei بأكثر من 20 في المئة بسبب إستمرار الحظر الأمريكي في إعاقة أدائها في الأسواق الخارجية، بينما سجلت Xiaomi زيادة على مستوى المبيعات فاقت 40 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وتفوقت بذلك على شركة آبل لتصبح الشركة الثالثة الأكثر مبيعًا للهواتف الذكية في العالم.