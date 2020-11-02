هذه الأرجل الآلية الهيدروليكية ساعدت مبنى ضخم على السير إلى موقعه الجديد

فاطمة أيت طالب - دبي -

عادة عندما يتم بناء مبنى، يكون موقعه أبديًا إلى حد ما. قد تكون قادرًا على نقله، ولكن هذه مهمة شاقة عادة ما تتضمن تفكيكه وإعادة تجميعه في موقعه الجديد. ومع ذلك، يبدو أنه في الصين، تمكن مجموعة من المهندسين من نقل مبنى بإستخدام مجموعة من الأرجل الآلية.

ساعدت الأرجل الآلية هذه والبالغ عددها 198 رجل، المبنى على السير إلى موقعه الجديد. المبني المعني هنا هو مدرسة تاريخية توجد في العاصمة الإقتصادية الصينية، شنغهاي. ومع ذلك، فإن تصميم المبنى الذي يتميز بشكل غير منظم، جعل من الصعب تحريكه بإستخدام الطرق التقليدية مثل القضبان الجانبية أو المسطحة.

دفع ذلك المهندسين إلى التفكير خارج الصندوق حيث توصلوا إلى فكرة إستخدام 198 من الأرجل الآلية الهيدروليكية التي ساعدت المبنى على السير إلى موقعه الجديد بحيث تم نقله لمسافة 62 مترًا على مدار 18 يومًا. إنها بالكاد نزهة سريعة بالنظر إلى المسافة القصيرة نسبيًا، ولكننا نتحدث عن نقل مبنى بأكمله، لذا فإن العمل بأكمله بحد ذاته يُعتبر مثيرًا للإعجاب.

يمكنك التحقق من كيفية إنجاز المهندسين لهذا في الفيديو أعلاه والذي تم رفعه على اليوتيوب من قبل South China Morning Post.