سامسونج تسلط الضوء على بعض الميزات الجديدة التي تأتي بها واجهة Samsung One UI 3.0

فاطمة أيت طالب - دبي - تحديث Samsung One UI 3.0 هو الآن في المرحلة التجريبية العامة، فهناك حاليًا العديد من ملاك Galaxy S20 Series في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وكندا الذين بدأوا في إختبار تحديث Samsung One UI 3.0 على هواتفهم الذكية بالفعل. وعلى ذكر ذلك، فقد ظهرت الآن صفحة جديدة على الموقع الرسمي لشركة سامسونج في ماليزيا تسلط الضوء على بعض الإضافات والتغييرات الرئيسية الجديدة في واجهة Samsung One UI 3.0.

من المحتمل أن يكون أفضل خبر في هذه الصفحة هو العبارة المطبوعة أسفل الصور والتي تعد بإطلاق النسخة الرسمية والنهائية من تحديث Samsung One UI 3.0 الذي يستند على نظام Android 11 في شهر نوفمبر المقبل. لم تكشف سامسونج رسميًا بعد عن قائمة الأجهزة والمناطق المدعومة وخريطة الطريق. نظرًا لأن الصفحة المعنية تعرض أيضًا وتذكر بشكل بارز كلاً من Galaxy Fold القديم و Galaxy Z Fold 2 الجديد، بالإضافة إلى أجهزة Galaxy Tab، فنحن نتوقع إطلاقًا أوليًا واسع النطاق إلى حد ما.

تشمل بعض التغييرات تصميم جديد للوحة Quick Panel والتي أصبحت الآن تتضمن عناصر التحكم في الوسائط المُختلفة التي يأتي بها نظام Android 11، مما يتيح للمستخدمين التبديل بسهولة بين مصادر تشغيل الوسائط المتعددة وعناصر التحكم.

ستؤدي واجهة Samsung One UI 3.0 أيضًا إلى مضاعفة عدد الفئات داخل شاشة Dynamic Lock ورفع الخيارات إلى 10.

كما ذكرنا سابقًا، تعرض الصفحة Galaxy Z Fold 2 بشكل بارز إلى حد ما في مناسبات قليلة. لا تُعد خاصية Multi-Active التي تعمل على تقسيم الشاشة إلى ثلاثة نوافذ جديدة تمامًا، فقد كانت موجودة في Galaxy Z Fold 2 منذ الإطلاق. ومع ذلك، فقد حصلت الآن على بعض التعديلات الجديدة مع واجه Samsung One UI 3.0، وهي التغييرات التي سيتم جلبها أيضًا إلى Galaxy Fold و Galaxy Tab S7 و +Galaxy Tab S7.

تُعتبر Dual Preview و Rear Camera Selfie مثالاً آخر على الميزات المتوفرة بالفعل في Galaxy Z Fold 2، مما يعزز تعدد إستخدامات الكاميرا من خلال الإستفادة من الشكل الفريد للجهاز. هذه الميزات مفقودة في Galaxy Fold الأصلي، ولكن سيتم نقلها إليه مع تحديث Samsung One UI 3.0.

في إشارة أخرى إلى Galaxy Z Fold 2، تُخطط شركة سامسونج على ما يبدو لتعديل طريقة تفاعل نظام التشغيل مع شاشات الأجهاز أثناء الإنتقال من الشاشة الخارجية إلى الشاشة الداخلية والعكس صحيح. حاليًا، يحتوي Galaxy Z Fold 2 بالفعل على خيار أنيق لإستخدام إعدادات DPI على غرار الأجهزة اللوحية والواجهات المختلفة للتطبيق والتي يتغير تصميمها بناءً على حجم شاشة الجهاز المستخدم.

مع تحديث Samsung One UI 3.0 الجديد ستتعلم خاصية Good Lock بعض الحيل الجديدة أيضًا. ستتيح لك Wonderland إنشاء خلفيات تتحرك وتستجيب لحركة هاتفك، بينما تتيح لك Pentastic تخصيص أوامر S Pen Air والمؤشر وإعدادات الصوت المرتبطة به. تنطبق بعض القيود الإقليمية على توفر Good Lock، والتي يمكنك التحقق منها في هذا الرابط هنا.

الشيء الأخير في القائمة، لدينا محادثات الفيديو في وضع الشاشة الكاملة، والتي ستكون أيضًا على ما يبدو جزءًا من تحديث Samsung One UI 3.0.

في حالة إذا كان محتوى هذه الصفحة الرسمية دقيقًا، فينبغي أن نرى الدفعة الأولى من المستخدمين تتلقى تحديث Samsung One UI 3.0 الرسمي والمستقر في غضون أيام قليلة. بالإضافة إلى ذلك، هذه ليست سوى بعض الميزات والتعديلات التي تأتي بها الواجهة الجديدة التي تستند على نظام Android 11.