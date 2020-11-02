تكنولوجيا: مايكروسوفت تعلن مزايا جديدة بمتصفح Edge لضمان السرعة والسهولة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مايكروسوفت أنها بدأت باختبار ميزة جديدة ستجعل من متصفح Edge أسرع أداء وأكثر عملية بالنسبة للمستخدمين، وأشارت الشركة فى تدوينة لها على الإنترنت أن الميزة الجديدة التى بدأت بالظهور عند بعض مستخدمى Edge عبر أنظمة "ويندوز-10" تدعى Start-Up Boost، والهدف من هذه الميزة هو تسريع عملية تشغيل المتصفح من سطح المكتب أو عبر شريط المهام فى واجهة التشغيل.
ووفقا لموقع RT، الفكرة فى هذه الميزة هى أنها تجعل المتصفح يعمل بوضعية الاستعداد بعد إغلاق نافذة استخدامه، لكنه بهذه الوضعية يستهلك أقل قدرمن البيانات والطاقة، وعند الضغط على أيقونة المتصفح من جديد سيبدأ العمل بسرعة وسيشعر المستخدم باستجابة أسرع حين تشغيل الصفحات ومواقع الإنترنت.
وللتحقق فيما إذا كانت هذه الميزة قد وصلت إلى نسخة المتصفح فى جهاز الكمبيوتر يتوجب على المستخدم تشغيل Edge، ومن ثم الضغط على النقاط الثلاث التى تظهر على الجهة اليمنى العليا من الشاشة، والدخول إلى خيار الإعدادات، وبعدها الضغط على خيار System، وبعدها خيار "تشغيل تطبيقات الخلفية عند إغلاق المتصفح".
جدير بالذكر طرحت مايكروسوفت فى أكتوبر نسخة Edge 86، استنادًا إلى الإصدار 86 من محرك عرض Chromium، لمستخدمى Windows 10 و Mac، وبحسب موقع mspoweruser الأمريكى، فيتضمن التحديث عددًا من الميزات والتحسينات الجديدة، بما فى ذلك الحماية المحسّنة بكلمة المرور والتنزيلات المحسّنة وتجربة عرض PDF المحسّنة، ولكن بالنسبة إلى المستخدمين العاديين، من المحتمل أن تكون أفضل ميزة جديدة هى التحسينات على صفحة علامة التبويب الجديدة التى تسمح لك بتعيين صور الصور على أنها خلفية الصفحة.
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