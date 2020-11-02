شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 100 مليار رسالة يتم إرسالها يوميًا عبر واتس آب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذى لشركة فيس بوك خلال مكالمة الأرباح الفصلية للشركة، أن 100 مليار رسالة يتم إرسالها يوميًا بواسطة تطبيق واتس آب المملوك للشركة، كما يستخدم واتس آب والتطبيقات الأخرى التى يمتلكها فيس بوك أكثر من 2.5 مليار شخص على مستوى العالم يوميًا.

وفقًا لبيانات منStatista، اعتبارًا من أكتوبر أصبح واتس آب المملوك لـ فيس بوك يمتلك 2 مليار مستخدم نشط على أساس شهرى، بينما لدى ماسنجر 1.3 مليار مستخدم نشط، وفى وقت سابق من شهر يناير، وصل واتس آب إلى خمسة مليارات عملية تنزيل على أجهزة أندرويد، مما يجعله ثانى تطبيق غير تابع لجوجل يصل إلى هذا الإنجاز.

ووفقا لموقع timesnownews، خلال مكالمة الأرباح، تحدث الرئيس التنفيذى لشركة فيس بوك عن تحديثات انستجرام الجديدة التى تدمج رسائل انستجرام مع فيس بوك ماسنجر، وأشار إلى أن التعليقات المبكرة كانت إيجابية حتى الآن.

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جديربالذكرأن شركة فيس بوك تعمل على تقديم مزايا جديدة لتطبيقاتها، ومن ضمنها طرح واتس آب خيار كتم الصوت دائمًا للجميع، بعد اختباره لعدة أشهر، لإتاحة الفرصة للمستخدمين بكتم تنبيهات دردشة واتس آب أو المجموعات إلى الأبد.

فى السابق، كانت منصة المراسلة توفر 3 خيارات لكتم الصوت - 8 ساعات، وأسبوع واحد، وسنة واحدة، ولكن الآن يمكن كتم صوت الدردشة بشكل دائم، وهذه الميزة متاحة عالميًا لأجهزة أندرويد و iOS بالإضافة إلى إصدار الويب من واتس آب.