تكنولوجيا: تسريبات جديدة توضح مزيد من تفاصيل مواصفات Oppo K7x قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Oppo للإعلان الرسمي عن هاتف Oppo K7x في حدث يعقد في 4 من نوفمبر، وفي أحدث التسريبات التي جاءت اليوم كُشِف عن تفاصيل جديدة حول مواصفات هذا الإصدار.

رصد هاتف Oppo بنموذج رقم PDM00 في تسريبات جاءت عبر Geekbench، حيث يضم هذا الإصدار رقاقة معالج Dimensity 720 5G، كما أكد الإعلان التشويقي الرسمي الذي نشر على Weibo على أن الهاتف يأتي بشاشة LCD بمعدل تحديث 90 Hz.

أيضاً توضح مواصفات الهاتف التي ظهرت في Geekbench على أن الهاتف يأتي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، كما ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 10، مع واجهة ColorOS 7.

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كما يأتي هاتف Oppo K7x بسرعة لمس بمعدل 180 Hz، ويظهر الهاتف بتصميم ثقب الشاشة في الجزء الأيسر من الشاشة، بينما يضم الجانب الأيمن من إطار الهاتف مستشعر البصمة، كما يأتي الجانب الأيمن بزر التحكم في مستوى الصوتيات.

يذكر أن هاتف Oppo K7x رصد في قاعدة بيانات TENAA بقدرة بطارية 5000 mAh، مع شاشة بحجم 6.5 إنش، وجودة عرض Full HD بلس، كما يضم الهاتف إعدادات رباعية في الكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، وفلاش LED.

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