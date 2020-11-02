شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تحول صفحات الويب إلى مقاطع فيديو.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعمل فريق الذكاء الاصطناعى فى جوجل على حل مستقبلى يحول تلقائيًا صفحات الويب إلى مقاطع فيديو، إذ سيمكن لأداة URL2Video من جوجل فى تحويل موقع الويب الخاص بك إلى فيديو قصير إذا حددت قيود إخراج الفيديو، مثل المدة ونسبة العرض إلى الارتفاع، وتحاول الأداة الحفاظ على لغة تصميم صفحة المصدر وتستخدم عناصرها مثل النص والصور والمقاطع لإنشاء فيديو جديد.

ووفقًا لموقع Thenextweb، لتدريب النموذج، قابلت الشركة المصممين لتحديد الجوانب المهمة لصفحة الويب، واستنادًا إلى هذه المعلومات، تقوم الأداة بتحليل الصفحة وترتيب العناصر الأساسية، ثم بناءً على الشروط التى يوفرها المستخدمون، تختار الأداة العناصر العليا مثل الرؤوس والصور لإخراج مقطع فيديو، وبمجرد إنشاء الفيديو، يمكنك تغيير الألوان والأسلوب لتجديد اللقطات وفقًا لاحتياجاتك.



أداة جوجل

ولا تعد جوجل الشركة الوحيدة التى تعمل على هذا، إذ قامت Baidu ببناء وطرح نظام ذكاء اصطناعى بقدرة محدودة يمكنها إنشاء مقاطع فيديو إخبارية بصوت باستخدام عنوان URL واحد.

فى المستقبل، يريد فريق الذكاء الاصطناعى فى جوجل إضافة القدرة على إضافة المسارات الصوتية والتعليقات الصوتية أثناء عملية التحرير.