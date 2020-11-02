شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. هكذا يمكنك الإشارة لشخص ما داخل محادثة على iMessage والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوفر تطبيق iMessage على هواتف أيفون تجربة مراسلة أفضل من الرسائل النصية العادية، ومع تحديث iOS 14 ، اكتسب iMessage بعض الإمكانات الجديدة، أهمها القدرة على ذكر شخص معين بشكل مباشر فى محادثة جماعية، وهذا يعنى أنه إذا كنت ترغب فى تقليل الإشعارات المشتتة للانتباه، فيمكنك تخصيص مجموعة بحيث لا تتلقى إشعارات إلا عند ذكر اسمك.

وتعمل هذه الميزة فقط إذا كان كل عضو فى المجموعة يستخدم iMessage ؛ وإذا كانت مجموعة مختلطة مع مشاركين لا يستخدمون iMessage ، فلا يمكنك إرسال إشارات مباشرة.

كيفية الإشارة فى الرسائل على هواتف آيفون:

1. افتح تطبيق الرسائل على هاتف أيفون الخاص بك وافتح رسالة جماعية موجودة أو أنشئ رسالة جديدة، ويجب أن يكون كل عضو من مستخدمى iMessage.

2. ابدأ فى كتابة رسالة، وفى هذه الرسالة، قم بتضمين اسم أحد أعضاء المجموعة، وعند الانتهاء من كتابة اسم الشخص، يجب أن ترى أنه يتغير إلى اللون الرمادى الفاتح.

3. اضغط على الاسم، يجب أن تظهر نافذة منبثقة مع اسم الفرد وصورته، إذا كان يضع واحدة.

4. اضغط على النافذة المنبثقة، ويجب أن يتحول الاسم إلى اللون الأزرق فى مربع تكوين النص.

5. قم بإنهاء الرسالة وإرسالها كالمعتاد، وبمجرد الإرسال، سيظهر الاسم بخط عريض.

كيف يتم إخطارك فقط عند ذكر ذلك بشكل مباشر فى محادثة جماعية

يمكنك ضبط تنبيهات الدردشة الجماعية بحيث تحصل فقط على إشعارات للرسائل الجديدة عندما يقوم شخص ما فى المحادثة بتضمين إشارة مباشرة لك، كما يلى

1. افتح تطبيق الرسائل على هاتف أيفون وافتح رسالة جماعية موجودة.

2. اضغط على الأسماء الموجودة فى المجموعة أعلى الشاشة.

3. اضغط على "معلومات".

4. قم بالتمرير لأسفل وتشغيل "إخفاء التنبيهات" عن طريق تمرير الزر جهة اليمين ثم النقر على "تم".