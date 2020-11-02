شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إطلاق لعبة Ruined King أوائل 2021.. اعرف مميزاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقا لما ذكره موقع "the verge"، أعلنت شركة Riot Forge أيضًا عن بعض التفاصيل الإضافية حول ما سيكون عليه اللعب بالفعل، حيث إنها لعبة تقمص أدوار تعتمد على لاعب واحد تدور أحداثها في منطقتي Bilgewater و Shadow Isles في Runeterra، وهو الكوكب الذي توجد عليه League of Legends.

وكشفت الشركة أيضًا عن قائمة أبطال League of Legends الذين سيظهرون كشخصيات قابلة للعب في Ruined King: Miss Fortune و Illaoi و Braum و Yasuo و Ahri و Pyke.

لا توجد حتى الآن نظرة على طريقة اللعب الفعلية، ولكن شركة Riot Forge تعد بالفعل بمزيد من المعلومات حول Ruined King في ديسمبر.

وسيكون هذا الإصدار أول لعبة من شركة Riot Forge الجديدة للنشر المستقلة لشركة Riot Games، والتي تم الإعلان عنها العام الماضي كجزء من مبادرة جديدة للشراكة مع مطورين آخرين لتوسيع عالم League of Legends إلى ألعاب وأنواع جديدة.

كما أنه بالإضافة إلى Ruined King، الذي طورته Airship Syndicate، يعمل الفريق الذي يقف وراء Darksiders Genesis أيضًا على Convergence، التي طورتها Double Stallion Games ، والتي ستكون متاحة أيضًا لوحدات التحكم وأجهزة الكمبيوتر، على الرغم من أنها لم تحصل بعد على تاريخ الإصدار.